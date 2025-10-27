Po žiaurios kritikos dėl išvaizdos Nelly Furtado nusprendė baigti dainininkės karjerą

Spalio 24 d. dainininkė savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo jausmingu įrašu, kuriame atsisveikino su gerbėjais ir pranešė, kad stabdo dainininkės karjerą.
„Per 25 metus mano muzika pasiekė visiškai naują kartą ir aš negalėčiau būti laimingesnė“, – rašė Nelly prie įrašo, kurį lydėjo jos 2000-ųjų pradžios nuotrauka ir šių metų pasirodymo Berlyne vaizdo įrašas.
N.Furtado teigimu, ji nusprendė neribotam laikui pasitraukti nuo scenos ir sutelkti dėmesį į kitą kūrybinę bei asmeninę veiklą, kuri, kaip ji mano, geriau atitinka dabartinį gyvenimo etapą.
„Labai mėgavausi savo karjera ir vis dar myliu muzikos kūrimą – visada tai laikiau hobiu, kuris laimingo atsitiktinumo dėka tapo mano darbu“, – rašė atlikėja, pridurdama, kad visada liks dainų autore savo širdyje.
N.Furtado taip pat padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie jos sėkmės, ir kiekvienam, kas klausėsi jos muzikos.
„Esu dėkinga už metus muzikos industrijoje – jie buvo kupini džiaugsmo ir stebuklų“, – sakė ji.
Nors dainininkė tiesiogiai nepaminėjo priežasties, daugelis užsienio žiniasklaidos priemonių pažymi, kad sprendimas pasitraukti sutapo su neseniai patirtais kūno gėdinimo išpuoliais.
Šią vasarą „Grammy“ laureatė ne kartą sulaukė kritikos dėl savo išvaizdos ir stiliaus.
Anksčiau šiais metais atlikėja „Instagram“ buvo rašiusi: „Šiemet pirmą kartą iki galo suvokiau estetinį spaudimą, kurį kelia mano darbas, ir kartu patyriau naują savęs meilės bei vidinio pasitikėjimo lygmenį.“