K. Perry naujas mylimasis – įtakingas politikas? Paparacai juos užfiksavo Paryžiuje

Įžymybių portalas „TMZ“ paviešino nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip jie susikibę rankomis drauge žengia link automobilio – J. Trudeau netgi padeda atlikėjai patogiai įsitaisyti galinėje sėdynėje, paparacams šūksniais bandant atkreipti jų dėmesį.
Nors abu dar nėra viešai pakomentavę savo santykių, gandai apie galimą romaną sklando jau kurį laiką.
J. Trudeau pavasarį buvo pastebėtas K. Perry koncerte, o socialiniuose tinkluose vis pasirodydavo jųdviejų bendros nuotraukos.
Šis pasirodymas Paryžiuje sutapo su atlikėjos 41-uoju gimtadieniu ir daugelio laikomas pirmu viešu pasirodymu drauge.
Atlikėjos ir politiko atstovai užsienio žiniasklaidai kol kas situacijos nekomentuoja.
Vis dėlto pati K. Perry neseniai užsiminė apie pokyčius asmeniniame gyvenime. Koncerto Londone metu iš žiūrovų salės sulaukusi netikėto piršlybų pasiūlymo, ji su šypsena tarstelėjo:
„Norėčiau, kad būtum paklausęs prieš 48 valandas.“
Būtent tomis dienomis internete pasklido pirmieji romantiški jos ir J. Trudeau kadrai.
Primename, kad K. Perry iki šios vasaros dešimtmetį buvo kartu su aktoriumi Orlando Bloomu. Pora augina dukrą.
J. Trudeau su žmona Sophie Grégoire išsiskyrė 2023-aisiais po 18 metų santuokos. Buvusi pora augina tris vaikus.
Katy PerryJustinas Trudeauromanas
