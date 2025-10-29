Mirė gražiausiu pasaulio berniuku laikytas aktorius: už šlovės slypėjo didžiulis skausmas

Apie vyro netektį patvirtino biografinio filmo apie jį režisierė Kristina Lindström, kuri apie mirtį sužinojo iš velionio dukters, skelbė „The Guardian“.
Kaip skelbė „Dailymail“, aktorius sirgo vėžiu.
B. Andresenas išgarsėjo po pasirodymo 1971 m. filme „Mirtis Venecijoje“, o jo režisierius italas Luchino Visconti jį viešai pavadino „gražiausiu berniuku pasaulyje“.
Šlovę jam atnešusiame filme aktorius nusifilmavo būdamas vos 15-os, o su šiuo titulu aktorius kovojo visą gyvenimą.
Jo vaidmuo filme „Mirtis Venecijoje“ padarė jį žvaigžde per naktį, tačiau ne viskas buvo rožėmis klota.
Aktorius tikino, kaip neigiama patirtis dirbant su L. Visconti paveikė visą jo gyvenimą.
Skelbiama, kad L. Visconti nuvedė jį į naktinį gėjų klubą su vyriška kompanija, kai jam buvo vos 16 metų – dėl to jis jautėsi labai nepatogiai.
„Jaučiausi kaip egzotiškas gyvūnas narve,“ – 2003 m. sakė jis „The Guardian“.
2021 m. jis be jokių užuolankų pripažino, kad šis filmas sugriovė jo gyvenimą.
Tiesa, 2021 m. pasirodė dokumentinis filmas apie B. Andreseno gyvenimą, pavadinimu „Gražiausias berniukas pasaulyje“, kuriame kalbama apie sudėtingą aktoriaus gyvenimą.
Aktorius gimė 1955 m. Stokholme. Kai mirė jo motina, jam buvo vos 10 metų. Aktorių užaugino močiutė, skatinusi jį tapti aktoriumi ir modeliu, nes, pasak jo, ji tiesiog norėjo turėti garsenybę šeimoje.