D. Trumpo sūnaus B. Trumpo pasimatymo aplinkybės atima žadą: tai darė vardan saugumo

Nors atsivesti simpatiją į pastatą, ant kurio puikuojasi tavo pavardė, skamba kaip tikras pasididžiavimas, žiniasklaidoje teigiama, kad sprendimas pasimatymą rengti namuose buvo priimtas tik dėl saugumo priežasčių.
Kaip teigė šeimai artimas šaltinis, iš tiesų, 19-metis paveldėtojas yra taip saugomas, kad visas vienas aukštas buvo uždarytas vien tam, kad jis galėtų susitikti su savo simpatija.
Jaunasis B. Trumpas gyvena Vašingtone.
„New York Post“ išskirtinai pranešė, kad B. Trumpas gyvena Baltuosiuose rūmuose, kol lanko užsiėmimus Niujorko universiteto (NYU) D.C. miestelyje. Paskaitos jam prasidėjo rugsėjo 2 dieną.
Ši prestižinė mokykla sostinėje siūlo politikos, viešosios politikos, istorijos, ekonomikos ir žurnalistikos studijas.
Teigiama, kad B. Trumpui merginų dėmesio netrūksta.
„Jis aukštas ir šiek tiek nejaukiai elgiasi, bet buvo „tas“ vaikinas. Jis turėjo daug merginų, kurios jį vaikėsi“, – teigė vienas studentas.
Praėjusių metų gruodį šaltinis žurnalui „People“ sakė: „Jis mokosi [NYU Stern verslo mokykloje], tad kažkiek studijuoja verslą. Jis tikras mergišius – labai populiarus tarp merginų. Aukštas ir gražus. Daug kas mano, kad jis gana patrauklus.“
Balandį „Page Six“ šaltinis pasakojo, kad Barronas negali duoti savo telefono numerio naujiems universiteto draugams, bijodamas, jog šis nutekės viešumon. Vietoje to jis bendrauja su bičiuliais per „Xbox“ žaidimų konsolės pokalbių platformą.
„Tai jo būdas apeiti problemą. Jis vis dar ieško geriausio sprendimo“, – teigė šaltinis.
„Jei kas nors gautų numerį, jis iškart būtų išplatintas, ir tada milijonas žmonių pradėtų skambinti be perstojo. Tektų nuolat keisti numerį, ir tai taptų nesibaigiančiu ratu“, – pridėjo jis.
