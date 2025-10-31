Po kovos su retos formos vėžiu mirė 42-ejų mylima dainininkė

Kaip skelbė dailystar.co.uk, moteris mirė šeštadienį, po ilgai trukusios kovos su reta ir agresyvia vėžio forma.
Ilgą laiką ji gydėsi ligoninėje, kur buvo taikomas gydymas nuo retos plaučių vėžio formos.
Tačiau ten jos gyvybė užgeso. Be motinos liko šešiolikmetė dukra.
Dainininkė savo „Instagram“ paskyroje turėjo daugiau nei 682 tūkst. sekėjų.
Socialiniuose tinkluose ji buvo žinoma dėl savo brega ir forró stiliaus muzikinių pasirodymų, o anksčiau koncertavo kartu su grupėmis „Kitara“, „Capim com Mel“ ir „Forró do Muído“.
Vanessa gimė ir užaugo Brazilijoje. Savo karjerą ji pradėjo savo 2010 m. su Brazilijos sostinėje įsikūrusia grupe „Encosta Neu“.
Vėliau ji prisijungė prie grupės „Boa Toda“ ir 2012 m. įrašė savo proveržio dainą „Lençol Vermelho“.
Po sėkmingos atrankos 2014 m. Vanessa tapo pagrindine „Kitara“ vokaliste ir praleido grupėje metus, po to prisijungė prie „Forró do Muído“, o vėliau penkerius metus dainavo su „Capim com Mel“.
Grupė „Capim com Mel“ socialiniuose tinkluose pagerbė jos atminimą, pabrėždama Vanessos „profesionalumą, atsidavimą ir paliktą pėdsaką“.