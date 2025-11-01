Neįtikėtina: Holivudo žvaigždė teigia, kad nukeliavo laiku ir pamatė Davidą Bowie

Dainininkė ir aktorė teigė, kad ji „nusikėlė“ į 1970-uosius ir stebėjo D. Bowie gyvai. Jos tegimu, vyras labai ją įkvėpė.
J. Monáe taip pat tikino, kad D. Bowie pasirodė savo sukurtu alter ego Ziggy Stardust pavidalu.
D. Bowie save vadino Ziggy Stardust, kuris buvo išgalvota būtybė iš kitos planetos, atvykęs į Žemę kaip roko žvaigždė, kad išgelbėtų žmoniją nuo pražūties.
Visgi 1973 m. jis su šiuo personažu atsisveikino ir karjerą tęsė kitokiais kūrybiniais etapais.
Atlikėja tikino, kad pagaliau pamatyti legendinį atlikėją gyvai jai buvo neįtikėtina patirtis. Pasak moters, jai pavyko nusikelti laiku į vieno iš Ziggy Stardust koncerto užkulisius.
Kalbėdama interviu žurnalui „Rolling Stone“, ji plačiau papasakojo apie šią neįprastą patirtį.
Interviu vedėja Lucy Dacus turėjo du kartus pertraukti moterį, kad įsitikintų, jog išgirdo teisingai.
Lucy paklausė: „Tu jį matei?“
Janelle tęsė: „Taip. Aš nukeliavau atgal į 1970-uosius ir pamačiau, kaip jis buvo Ziggy Stardust. Tai buvo neįtikėtina.“
Lucy dar kartą sustabdė ją ir paklausė: „Tu keliavai laiku atgal?“
Janelle atsakė: „Taip, aš buvau užkulisiuose.“