Iš skandalingojo princo Andrew atimti visi titulai

Karalienės Elžbietos sūnus Andrew daugiau nebus vadinamas princu ar Jo Karališkąja Didenybe bei neteks kitų titulų. Vietoj to jis bus žinomas kaip Andrew Mountbatten-Windsor.
„Jo Didenybė šiandien pradėjo oficialų procesą, kuriuo iš princo Andrew atimami jo stilius, titulai ir garbės,“ – sakoma Bakingamo rūmų pranešime. – „Princas Andrew nuo šiol bus žinomas kaip Andrew Mountbatten-Windsor.“ Jis taip pat bus iškeldintas iš savo namų „Royal Lodge“ Vindzore ir perkeltas į privačią rezidenciją.
„Šios sankcijos laikomos būtinos, nepaisant to, kad jis ir toliau neigia jam mestus kaltinimus,“ – pridūrė rūmai. – „Jų Didenybės nori aiškiai pabrėžti, kad jų mintys ir nuoširdi užuojauta visada buvo ir liks su visų formų prievartos aukomis ir išgyvenusiaisiais.“
Pats Andrew šio mėnesio pradžioje atsisakė Jorko hercogo titulo. Jis paskelbė pareiškimą likus kelioms dienoms iki po mirties išleistos Virginijos Giuffre memuarų publikavimo. V. Giuffre buvo viena žymiausių J. Epsteino kaltintojų ir 2022 m. iškėlė viešai nuskambėjusią seksualinės prievartos bylą prieš Andrew, kuri buvo išspręsta taikos sutartimi. Andrew visada neigė V. Giuffre kaltinimus ir tai pakartojo pareiškime, atsisakydamas savo titulo.
„Pasitaręs su Karaliumi bei artimiausiais ir platesniais šeimos nariais, nusprendėme, kad nuolatiniai kaltinimai mano atžvilgiu blaško dėmesį nuo Jo Didenybės ir Karališkosios šeimos darbo,“ – sakė Andrew. – „Nusprendžiau, kaip visada, savo pareigą šeimai ir šaliai laikyti svarbiausia. Tvirtai laikausi sprendimo, kurį priėmiau prieš penkerius metus – pasitraukti iš viešojo gyvenimo.“
Andrew pasitraukė iš savo viešų karališkųjų pareigų 2019 m., po to, kai BBC interviu aptarė savo santykius su J. Epsteinu.
V. Giuffre memuaruose išsamiai aprašė savo kaltinimus J. Epsteino, Andrew ir Ghislaine Maxwell atžvilgiu. Knyga buvo parašyta dar prieš jos savižudybę balandį. Joje Giuffre rašė, kad Andrew „tikėjo, jog seksas su manimi buvo jo teisė“, ir kad per J. Epsteiną jis buvo surengęs tris susitikimus su ja, pirmasis iš jų įvyko, kai ji buvo 17 metų.