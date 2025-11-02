Tragiškos dviejų draugių mirties byloje – verdiktas dėl to kaltam prodiuseriui: skirta griežta bausmė

42 metų Davidas Brianas Pearce’as buvo pripažintas kaltu dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės, kai vasarį teismas nustatė, kad jis atsakingas už Ch. Giles ir H. Cabrales-Arzolos mirtis. Abi moterys mirė nuo fentanilio perdozavimo – prokurorų teigimu, būtent D. B. Pearce’as joms tiekė šį mirtiną n arkotiką.
Be šių kaltinimų, vyras buvo pripažintas kaltu ir dėl seksualinių nusikaltimų prieš kitas moteris, įvykdytų nuo 2007 iki 2021 metų. Tarp jų – išžaginimai ir prievartavimai, kai aukos buvo be sąmonės arba miegojo.
Nuosprendį jis išgirdo trečiadienį.
„Šis nuosprendis suteikia ilgai lauktą teisingumą poniai H.Cabrales-Arzolai, poniai Ch. Giles ir drąsioms seksualinio smurto aukoms, kurios išdrįso pasisakyti bei liudyti,“ – sakoma Los Andželo apygardos prokuroro Nathano Hochmano pranešime.
D. B. Pearce’o bendrininkui, 46 metų Brantui Osbornui, teismo posėdis numatytas lapkričio 18 dieną. Po to, kai vasarį jo byla baigėsi nesėkmingu teismo procesu, Osbornas greičiausiai stos prieš teismą antrą kartą, kaltinamas žmogžudysčių slėpimu.
D. B. Pearce’as buvo sulaikytas 2021 metų gruodį, praėjus mėnesiui po to, kai nuo perdozavimo mirė Ch. Giles ir H. Cabrales-Arzola.
Moterys tą vakarą lankėsi vakarėlyje Rytų Los Andželo sandėlyje, po kurio išvyko į D. B. Pearce’o namus Beverly Hilse.
Kaip pranešė policija, Ch. Giles kūnas buvo rastas prie Pietų Kalifornijos ligoninės Culver City, kai kaukėti vyrai be numerių automobiliu ją ten paliko.
H. Cabrales-Arzola buvo palikta prie „Kaiser Permanente West Los Angeles“ ligoninės, kur po 11 dienų mirė, kai gydytojai ją atjungė nuo gyvybę palaikančių aparatų.