Užsienio žvaigždės

Dua Lipos kadras iš vonios kursto aistras: netyčia parodė itin intymią detalę

2025 m. lapkričio 4 d. 21:05
Lrytas.lt
Dainininkės Dua Lipos (30 m.) gerbėjai liko priblokšti. Vonios kambaryje įsiamžinusi atlikėja prie publikuodama kadrą nepastebėjo itin intriguojančios detalės.
Popžvaigždė, kaip įprasta, dalijosi savo gyvenimo akimirkomis socialiniuose tinkluose, tačiau šįkart sekėjai atkreipė dėmesį į netikėtą vaizdą fone.
Nuotrauka, daryta dar 2023-ųjų liepą per atostogas Graikijoje su tuometiniu vaikinu, prancūzų režisieriumi Romianu Gavrasu, atrodė visai nekaltai – Dua pozavo prieš veidrodį, rodydama pilvuką, greičiausiai vos išlipusi iš dušo.
Tačiau už dainininkės nugaros buvo matyti dušo kabina su pakabintais drabužiais ant durų… o šiek tiek aukščiau – rankų žymės ant aprasojusio stiklo.
Kas jas paliko – iki šiol diskutuojama. Dua šios istorijos nepakomentavo, tačiau daugelis gerbėjų buvo įsitikinę, kad žymės labai primena delnų atspaudus. Ir, kaip galima numanyti, kaip tie delnai atsirado ant dušo stiklo.
Kai kas juokavo, kad dainininkė tiesiog nerado išėjimo kelią iš ir bandė iš jo išeiti liesdama stiklą, o galbūt… reikėjo į kažką atsiremti skutantis kojas.
Vis dėlto komentarų skiltyje netrūko ir pikantiškesnių versijų.
„Dua, brangioji, tu tikrai nebuvai viena tame duše“, – rašė vienas vartotojas.
Kitas pridūrė: „Nieko švaraus tame duše, panašu, nevyko.“
Vis dėlto dalis sekėjų bandė ieškoti racionalesnio paaiškinimo, teigdami, kad atspaudai per daug tvarkingi, kad būtų to, apie ką visi galvoja, „rezultatas“.
„Jei tie atspaudai yra tai, ką visi įsivaizduoja, ar jie neturėtų būti šiek tiek… chaotiškesni?“ – komentavo kitas vartotojas.
Dua Lipa ne pirmoji garsenybė, atsidūrusi tokioje situacijoje – visai neseniai, pasak gerbėjų, panaši klaidelė įvyko ir Selenai Gomez, kuri taip pat pamiršo pažiūrėti, kas matyti fone.
Dua Lipa
