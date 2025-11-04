Konferencija
Pralaimėjęs kovą su sunkia liga mirė žinomas 72-ejų aktorius

2025 m. lapkričio 4 d. 17:23
Lrytas.lt
Pasaulį apskriejo liūdna žinia, kad mirė žinomas turkų kilmės prancūzų aktorius ir muzikantas Tcheky Karyo. Vyrui buvo 72-eji.
Kaip skelbė „The Guardian“, vyras mirė penktadienį. Apie netektį pranešė šeima.
Žmona ir vaikai naujienų agentūrai AFP išplatintame pranešime teigė, kad jis aktorius mirė nuo vėžio.
T. Karyo buvo žinomas dėl savo vaidmenų filmuose „Nikita“, „Drakono bučinys“, „Gražuolė ir Sebastianas“ ir t.t.
Žinomas aktorius pasirodė daugelyje veiksmo ir nuotykių filmų – kartais pagrindiniuose, bet dažniau antraeiliuose vaidmenyse.
Gimęs 1953 m. Stambule, Turkijoje, jis pradėjo karjerą Prancūzijos kine 9-ajame dešimtmetyje, greitai pelnęs pirmuosius apdovanojimus ir nominacijas.
1988 m. Jeano-Jacques’o Annaud nuotykių filme „Lokys“ jis suvaidino medžiotoją.
1990 m. jis išgarsėjo atlikęs griežto slaptosios tarnybos agento vaidmenį Luco Bessono filme „Nikita“.
Vėliau jis nuosekliai dirbo tiek kine, tiek televizijoje Prancūzijoje ir užsienyje.
