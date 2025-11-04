Princas Williamas išgyvena širdį veriančią netektį

Kaip skelbė „The Sun“, ketvirtadienį jis nukrito nuo Londono viešbučio stogo, kuris yra maždaug 30 metrų aukščio.
Policija patikslino, kad B. Duncanas nukrito iš septinto aukšto viešbučio „Trafalgar St. James“ stogo baro.
„Pareigūnai reagavo į pranešimą apie vyrą ant pastato stogo Cockspur gatvėje, Vestminsteryje, 23:02 val. ketvirtadienį, spalio 30 d.
Vyras, deja, nukrito. Nepaisant geriausių Londono greitosios pagalbos tarnybos pastangų, įvykio vietoje buvo konstatuota jo mirtis.
Jo mirtis laikoma netikėta, tačiau įtarimų nėra“, – dėstė Metropoliteno policijos atstovas spaudai.
B. Duncanas buvo princo Williamo draugas. Jis buvo žinomas ir kaip populiarių realybės šou dalyvis.
Jis studijavo kartu su Williamu ir jo žmona Catherine Middleton, kai šie pradėjo susitikinėti. Manoma, kad Benas buvo tarp karališkosios poros artimiausių draugų.
