Iškilmingos ceremonijos metu D. Beckhamą įvertino pats karalius: nuo šiol jį ir žmoną vadins kitaip

2025 m. lapkričio 5 d. 10:41
Lrytas.lt
Buvęs futbolininkas Davidas Beckhamas (50 m.) sulaukė išskirtinio įvertinimo. Antradienį Jungtinės Karalystės karalius Karolis III (76 m.) jį įšventino į riterius.
Buvęs Anglijos futbolo rinktinės kapitonas antradienį Vindzoro pilyje priėmė šį titulą už nuopelnus sportui ir labdarai.
Toje pačioje ceremonijoje apdovanojimus gavo ir japonų kilmės britų rašytojas bei scenaristas Kazuo Ishiguro, taip pat Vakarų Endo ir Brodvėjaus žvaigždė Elaine Paige.
Bekhemas buvo įtrauktas į Karaliaus gimtadienio garbės sąrašą dar šių metų pradžioje.
„Man neapsakomai pasisekė karjeroje – laimėjau tiek daug, pasiekiau neįtikėtinų dalykų, tačiau būti apdovanotam riterio titulu yra kažkas, apie ką niekada nebūčiau net svajojęs.
Tiesą sakant, berniukui iš rytinės Londono dalies, gimusiam Leitonstone, stovėti čia, Vindzoro pilyje, ir būti pagerbtam Jo Didenybės – svarbiausios ir gerbiamiausios institucijos pasaulyje – tai nepaprastas momentas“, – sunkiai žodžius rinko Davidas.
D. Bekhemą lydėjo jo žmona Victoria, ji sukūrė kostiumą, kurį jis vilkėjo ceremonijoje. Juokaudamas buvęs futbolininkas sakė, kad karalius Karolis įkvėpė ne vieną jo įvaizdį.
„Žiūrėjau senas jo jaunystės nuotrauka, kuriuose jis vilki kostiumus ir pagalvojau: „Taip, tokį noriu dėvėti.“ Tad parodžiau Viktorijai – ir ji jį pasiuvo“, – kalbėjo buvęs futbolininkas. D. Bekhemo teigimu, karalius buvo „labai sužavėtas“ jo apranga.
Šį įvertinimą futbolininkas gavo praėjus daugiau nei dvidešimčiai metų po to, kai karalienė Elžbieta II suteikė jam Britų imperijos ordino karininko titulą.
Dabar Davidas gavo sero titulą, o jo žmona Victoria, mados dizainerė ir buvusi „Spice Girls“ narė, tapo ledi Beckham.
