Olimpinė čempionė Denise Lewis pranešė apie nuo visuomenės slėptas skyrybas

53-ejų sportininkė antradienį socialiniuose tinkluose atskleidė, kad ji ir 60-metis S. Finanas tyliai išsiskyrė dar prieš dvejus metus.
„Po ilgų apmąstymų ir svarstymų mes su Steve’u prieš dvejus metus nusprendėme išsiskirti. Šis sprendimas buvo priimtas su abipuse pagarba ir rūpesčiu vienas kitam po daugelio prasmingų metų kartu“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė D. Lewis.
Ji pridūrė, kad abu išliko dėkingi už kartu praleistą laiką ir sukurtą šeimą.
„Vertiname šeimos bei draugų gerumą ir palaikymą per pastaruosius dvejus metus. Mūsų prioritetas – išlaikyti teigiamus bendro auklėjimo santykius ir rūpintis tų, kuriuos labiausiai mylime, gerove“, – pridūrė ji.
Sportininkė taip pat paprašė visuomenės supratingumo ir pagarbos jųdviejų privatumui.
Dirbo su „One Direction“ žvaigžde
Kaip rašo „The Mail on Sunday“, S. Finanas, kuris septynerius metus buvo dainininko Liomo Payne’o vadybininkas, dar pernai išsikraustė iš šeimos namų Bakingamšyre, kur gyveno su D. Lewis ir trimis jų sūnumis.
„Labai gaila, nes jie abu – nuostabūs žmonės ir visada buvo laikomi puikia pora. Nepaisant pastangų išsaugoti santykius, Denise ir Steve’as tiesiog pamažu nutolo vienas nuo kito. Galiausiai nusprendė, kad išsiskyrimas yra protingiausias sprendimas“, – leidiniui sakė porai artimas šaltinis.
Nešiojo žiedą tik iki 2024-ųjų vasaros
Garsi septynkovininkė, šiuo metu einanti Jungtinės Karalystės lengvosios atletikos prezidentės pareigas, 2024-ųjų vasarą, komentuodama BBC olimpinių žaidynių transliacijas, pasirodė be vestuvinio žiedo.
D. Lewis su S. Finanu susipažino 2000 m. „Brit Awards“ apdovanojimuose per bendrus draugus. Tuomet jis buvo popmuzikos vadybininkas, dirbęs su Neneh Cherry, „Madness“ ir „All Saints“.
Jiedu vėl susitiko po to, kai D. Lewis išsiskyrė su Belgijos sprinteriu Patricku Stevensu, dukros Lauryn tėvu, ir netrukus pradėjo draugauti.
2017-aisiais, minėdama 11-ąsias vestuvių metines, sportininkė „Instagram“ tinkle rašė:
„Ačiū visiems draugams ir šeimai, kurie buvo su mumis tiek gerais, tiek sunkesniais laikais. Tačiau didžiausias ačiū – mano ‘plieniniam vyrui’... gerai, kad tau patinka iššūkiai.“
D. Lewis yra buvusi britų septynkovininkė, 2000 m. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse iškovojusi aukso medalį septynkovėje. Ji taip pat du kartus laimėjo Tautų Sandraugos žaidynių auksą. Baigusi sportinę karjerą, D. Lewis tapo televizijos laidų vedėja, transliuotoja ir aktyvia visuomenės veikėja.