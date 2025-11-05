Putinistui Filipui Kirkorovui gresia rimti nemalonumai

Kaip nurodoma Ukrainos generalinės prokuratūros tinklalapyje, kalbama apie jo vizitus į Krymą ir Rusijos okupuotą Donbaso dalį.
Tyrėjai pažymi, kad F. Kirkorovas rengė koncertus Jaltoje, Sevastopolyje, Jevpatorijoje, Aluštoje ir Feodosijoje.
„F. B. Kirkorovas, pasinaudodamas savo aukštu visuomeniniu statusu ir populiarumu, sistemingai dalyvauja renginiuose, organizuojamuose Rusijos valdžios institucijų, taip pat ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.
Šie renginiai skirti remti okupacines valdžias, legitimizuoti laikiną Krymo Autonominės Respublikos ir kitų Ukrainos teritorijų okupaciją bei skleisti Rusijos propagandą“, – rašoma SBU pranešime apie įtarimus.
Jeigu Kirkorovo kaltė bus įrodyta, jam gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 332–1 straipsnio 2 dalį – už pakartotinį neteisėtą įvažiavimą į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją ir išvykimą iš jos.
Primename, kad dar 2021 m. rugpjūčio 18 d. SBU pranešė uždraudusi F. Kirkorovui atvykti į Ukrainą.
