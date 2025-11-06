67-erių Madonna nenustoja stebinti: sklinda kalbos apie sužadėtuves su 29-erių mylimuoju

Užkulisiuose sklando kalbos, kad pora, kurią skiria beveik 40 metų planuoja vestuves.
Vienas šaltinis atskleidė, kad Ahkeemas „elgiasi su Madonna geriau nei bet kas kitas“ ir suteikia jai „pasitikėjimo savimi bei vidinės ramybės jausmą“.
Nors pora dar nėra apsisprendusi dėl vestuvių datos, Madonna jau renkasi vietą šventei. Tarp svarstomų variantų – Italija, Portugalija ir jos namai Rytų Hemptone, JAV.
Pasak šaltinio, dainininkė svajoja surengti „reikšmingą šventę, apsuptą artimiausių žmonių“.
Taip pat pranešama, kad Madonna su savo mylimuoju ketina pasirašyti ikivedybinę sutartį.
„Žinoma, ji tai padarys – Ahkeemui tai visiškai priimtina. Jis sutiko su visomis konfidencialumo sąlygomis nuo pat santykių pradžios, todėl tarp jų nėra jokių nesutarimų“, – teigė šaltinis.
Kalbos apie sužadėtuves paaštrėjo, kai ant dainininkės piršto buvo užfiksuotas įspūdingas deimantais puoštas žiedas.