Angelinos Jolie vizitas Ukrainoje kursto aistras: sukėlė ne vieną skandalą

Leidinys Politico, remdamasis neįvardytu Ukrainos aukštu pareigūnu, rašo, kad aktorė į šalį atvyko apie tai iš anksto nepranešusi valdžiai ir kirto sieną pėsčiomis.
Šaltinis taip pat patvirtino, kad vizito metu įvyko incidentas su vietos karo komisariato darbuotojais kontrolės punkte, tačiau „Ukrainos valdžia vis dar aiškinasi, kas tiksliai nutiko“.
Ukrainos sausumos pajėgų atstovai „Politico“ žurnalistams teigė negalintys nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos ir apkaltino žiniasklaidą iškraipius detales.
„Mykolajivo srities karo prievolės skyrius leidiniui Politico patvirtino incidento faktą, nurodydamas, kad A. Jolie vairuotojas buvo kariuomenės rezervistas, gavęs šaukimą atvykti į karo parengimo mokymus“, – rašoma straipsnyje.
Anksčiau keli Ukrainos žiniasklaidos kanalai, remdamiesi šaltiniais, pranešė, jog vienas iš A. Jolie kortežo vairuotojų buvo pakviestas į teritorinį įdarbinimo ir socialinės paramos centrą (TCK), kur paaiškėjo, kad jis yra atsargos karininkas ir neturi pagrindo atidėti mobilizacijos.
Šaltinis Ukrainos sausumos pajėgose sakė, kad pati aktorė vizito metu pasinaudojo TCK patalpomis.
Lapkričio 5 dieną socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose Angelina matoma Chersone. Kaip rašo žiniasklaida, ji lankėsi šalyje vykdydama labdaros misiją – apsilankė gimdymo namuose ir ligoninėje.
A. Jolie jau buvo apsilankiusi Ukrainoje 2022 metais savo iniciatyva. Tuomet ji Lvove aplankė vaikus, nukentėjusius nuo rusų raketų smūgio Kramatorsko geležinkelio stotyje, ir bendravo su priverstiniais pabėgėliais Lvovo geležinkelio stotyje.
Per tą vizitą mieste kilo raketinio smūgio grėsmė, todėl aktorei, savanoriams ir kitiems žmonėms teko slėptis slėptuvėje.
Oficialiame pareiškime A. Jolie teigė buvusi giliai sujaudinta ukrainiečių tautos tvirtumo ir drąsos.
Angelina JolieKarasUkraina
