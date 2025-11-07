​Mirė „Džeimso Bondo“ legenda: pralaimėjo kovą su nepagydoma liga

Kaip skelbė „The Mirror“, vyras mirė po ilgos kovos su Parkinsono liga.
Šeimos nariai jį pagerbė pabrėždami jo palikimą maorių tautai.
Maoriai – Polinezijos tauta, plačiausiai gyvenanti Naujojoje Zelandijoje ir Australijoje, dažniausiai kalbantys maorių kalba.
„Jo palikimas gyvuoja jo whānau (maorių kalbos žodis, reiškiantis platesnę šeimos grupę, apimančią kelias kartas ir kartais įtraukiantį artimus draugus), jo mokopuna (liet. anūkuose), kiekviename kino kūrėjuje, kurį jis įkvėpė, kiekvienoje riboje, kurią jis peržengė, ir kiekvienoje istorijoje, kurią jis pasakojo savo genialia akimi ir nuoširdžia širdimi.
Charizmatiškas lyderis ir aistringas kūrybiškos sielos žmogus Lee skatino maorių talentą tiek ekrane, tiek už jo ribų“, – rašoma šeimos pranešime.
Iš Naujosios Zelandijos kilęs režisierius labiausiai buvo žinomas dėl 2002 m. filmo „Die Another Day“ apie slaptąjį agentą Džeimsą Bondą režisūros.
Pagrindinį vaidmenį šiame filme atliko žinomas aktorius Pierce’as Brosnanas, o garso takelį kūrė Madonna.
