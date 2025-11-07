„OneRepublic“ lyderis neslėpė susižavėjimo Lietuva: jį nustebino vienas dalykas

Didžiulę minią subūrusi grupė nepaliko abejingų – visa arena mėgavosi žinomomis dainomis ir jaukia atmosfera.
Apsilankęs Lietuvoje grupės lyderis Ryanas Tedderis (46 m.) turėjo galimybę ne tik surengti nepamirštamą koncertą, bet ir pasigrožėti mūsų šalimi.
Neseniai savo „Instagram“ paskyroje dainininkas pasidalijo įrašu, kuriame buvo matyti, kaip jis leidžia laiką Kauno centre.
Pasirodo, žinomas vyras apsilankė vienoje populiarioje kavinėje.
Ten jis nusipirko kavos bei skanėstų ir tikino, kad ši vieta jį sužavėjo.
„Puiki kavinė Lietuvoje“, – rašė jis.
Susižavėjimo Lietuva atlikėjas neslėpė ir per pasirodymą trečiadienio vakarą.
Jis tikino, kad prieš koncertą teko pasivaikščioti Laisvės alėja, kuri dovanojo įspūdingo grožio saulėlydį. Tai jį labai nustebino.
Pasak Ryano, tokio gražaus vakaro jis nebuvo matęs gyvenime.
Praūžus koncertui, R. Tedderis socialiniuose tinkluose paviešino kelias nuotraukas iš koncerto.
Po įrašu pasipylė lietuvių komentarai – jie dėkojo Ryanui ir visai grupei už nepamirštamą pasirodymą ir geras emocijas.
