Princas Williamas baiminasi dėl savo vaikų ateities: nerimą kelia vienas dalykas

Neseniai princas Williamas atvyko į Braziliją, kur vyko kasmetinis „Earthshot“ prizų įteikimas Rio de Žaneire.
Ten jis atskleidė, kad būtent rūpestis vaikų ateitimi skatina jį toliau dirbti su šia pasauline iniciatyva, siekiančia spręsti svarbiausius planetos aplinkosaugos iššūkius.
Visgi princas baiminasi, kad jo vaikai gali neturėti tokių pačių galimybių, kokias turėjo jis pats, jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų siekiant apsaugoti aplinką.
„Kaip tėvas, aš nuolat galvoju apie pasaulį, kurį paveldės mano vaikai.
Noriu, kad jie augtų apsupti gamtos, turėdami galimybių ir vilties dėl ateities.
Bet taip pat žinau, kad jei dabar nesiimsime drąsių veiksmų, ta ateitis bus pavojuje,“ – sakė princas Williamas leidiniui „HELLO!“
Princas Williamas įsteigė „The Earthshot Prize“ dar 2020 m. spalį, siekdamas paskatinti pokyčius, kurie per dešimtmetį padėtų atkurti planetą.
Šių metų „Earthshot“ apdovanojimų ceremonija vyksta lapkričio 5 d., trečiadienį, Rio de Žaneire, Brazilijoje – tai bus pirmasis oficialus princo Williamo vizitas Pietų Amerikoje.
Princo Williamo sūnus princas George’as yra tiesioginėje įpėdinių eilėje į sostą, todėl jam svarbu užtikrinti sūnui gerą ateitį. Tuo pačiu jis nori, kad sūnus didžiuotųsi pasauliu.
„Noriu sukurti pasaulį, kuriuo mano sūnus galėtų didžiuotis – pasaulį ir darbą, kuris iš tiesų keistų žmonių gyvenimus į gerą,“ – kalbėjo jis laidoje „The Reluctant Traveler“.