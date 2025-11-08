Paaiškėjo, kaip Meghan Markle netikėtą žinią priėmė artimieji: patenkinti liko ne visi

Skelbiama, kad ji nusifilmavo komedijoje „Close Personal Friends“.
Pasak žurnalo „Variety“, filmas pasakoja apie „paprastą porą, kuri per išvyką į Santa Barbarą sutinka žinomą porą“.
Filmavimas vyks M. Markle gimtajame Los Andžele ir tai bus pirmasis jos vaidmuo po 8-erių metų pertraukos ir vestuvių su princu Harry.
Visgi, kol vieni džiaugėsi šiuo sprendimu, kiti kraipė galvas.
Po šios žinios ėmė sklisti kalbos, kad ne visi karališkosios šeimos buvo patenkinti šiuo sprendimu, rašė UNIAN.
Kalbama, kad kai kurie kritikavo Sasekso kunigaikštienę dėl jos grįžimo į kiną.
Be to, socialiniuose tinkluose sklando gandai, kad karališkoji šeima gali atimti iš Meghan titulą.
Tuo metu princas Harry, regis, palaiko savo žmoną bet kokiomis gyvenimo akimirkomis.
Britų leidinio „Mirror“ šaltinių teigimu, į M. Markle sugrįžimą prie aktorystės jis sureagavo teigiamai.
„Princas Harry, žinoma, labai ją palaiko ir tiesiog nori, kad Meghan darytų tai, kas jai teikia džiaugsmo“, – pažymėjo šaltinis.
Šaltinis pridūrė, kad Meghan sugrįžimas prie aktorystės princui Harry atrodo nuoširdžiausias jo sprendimas nuo tada, kai jiedu paliko karališkąją šeimą.
