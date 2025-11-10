Donaldo Trumpo aplinkos moterų politinis ginklas – ryškus makiažas ir botoksas

Suklestėjus D. Trumpo judėjimui „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (angl. Make America Great Again, MAGA), dėmesio centre atsidūrė grupė elitui priklausančių respublikonių moterų, kurių išvaizda JAV žiniasklaidoje vadinama „MAGA įvaizdžiu“.
„Aš visada taip atrodžiau. Tiesiog dabar radau savo bendruomenę“, – sakė 40 metų M. Rein Lively, viešųjų ryšių agentūros „America First“, teikiančios „anti-woke“ paslaugas, įkūrėja.
„Tai daug daugiau nei politika. Tai draugystė. Tai santykiai, – neseniai interviu AFP sakė ji. – Tas MAGA įvaizdis tikrai signalizuoja kitiems žmonėms, kad jūs esate viena komanda.“
Šios naujojo stiliaus konservatorės, beveik visada pamaldžios krikščionės, palaiko tradicines vertybes ir kartu įgyvendina asmenines ambicijas.
Nuo rugsėjo mėnesio, kai buvo nužudytas įtakingas MAGA veikėjas ir D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas, jo našlė Erika ėmėsi vadovauti jo jaunimo telkimo organizacijai.
Per pamaldas jos vyro atminimui 36 metų buvusi „Mis Arizona“ atsargiai glaudė nosinaitę prie savo nepriekaištingai padažytų akių ir gyrė krikščionišką santuoką. Ji pacitavo Naujojo Testamento ištrauką, kurioje nurodoma, kad žmonos turėtų paklusti savo vyrams.
„Sunku žodžiais išreikšti Laiške efeziečiams 5 [skyriuje aprašytą] santuokos grožį, kai iš tikrųjų turi vyrą, kuriuo verta sekti“, – sakė ji.
Ne vien mada
Nors šios MAGA moterys atvirai išpažįsta šeimos vertybes ir religinius įsitikinimus, savo išvaizda jos drovumo nedemonstruoja.
Dėvinčios sijonus ir sukneles, beveik visada ilgais plaukais, jos atpažįstamos iš ryškaus makiažo, kuriam būtini ryškūs antakiai ir „kontūravimas“, t. y. veido modeliavimas tamsių ir šviesių atspalvių makiažo priemonėmis.
Daugelis jų renkasi kosmetines intervencijas, įskaitant užpildus ir plastinę chirurgiją, kad turėtų pilnesnius skruostus, putlesnes lūpas ir patobulintą nosį.
M. Rein Lively kaip sektinus pavyzdžius nurodo D. Trumpo dukrą Ivanką ir marčią Larą.
„Klaidinga manyti, kad tai tik mada, ar tik makiažas, – sakė Kalifornijos universiteto (UCLA) lyčių studijų profesorė Juliet Williams. – Iš tikrųjų tai absoliučiai svarbiausias dalykas, nes šis Trumpo MAGA judėjimas sugrįžo į Baltuosius rūmus 2024 metais, manau, iš esmės dėl to, kad pasinaudojo lyčių konflikto dinamika.“
„Dvi valandos sporto salėje kasdien“
79 metų D. Trumpas savo nacionalistiniu, verslą palaikančiu ir mačistiniu požiūriu sutelkė daug jaunų rinkėjų.
MAGA veidas yra politika, nes tai „būdas visoms moterims parodyti, kad jų vertė priklauso nuo to, kiek jos patrauklios vyrams“, – sakė J. Williams, primindama, kad D. Trumpas anksčiau vadovavo grožio konkursus rengiančiai organizacijai.
Tačiau M. Rein Lively atmeta bet kokią mintį apie paklusnumą ar spaudimą.
„Absoliučiai niekieno neverčiama, visiškai savo noru kasdien dvi valandas praleidžiu sporto salėje, lygiai kas tris su puse savaitės dailinu šukuoseną, tvarkausi nagus, antakius, prižiūriu odą, naudoju botoksą“, – sakė ji.
Ryšių su visuomene konsultantė dalyvavo konkurse dėl Baltųjų rūmų atstovės spaudai darbo vietos antrąją D. Trumpo kadenciją, tačiau prezidentas galiausiai pasirinko ilgametę lojalistę Karoline Leavitt.
28 metų K. Leavitt susirinko komandą iš jaunų padėjėjų, mėgdžiojančių jos nepriekaištingą įvaizdį, kurio dalis yra ir aukštakulniai, net ir kelionėse, kai tenka daug vaikščioti.
„Žiūriu į šias MAGA moteris ir matau jas ne kaip mados aukas... bet kaip išsidažiusias karo spalvomis, – sakė J. Williams. – Ir priimančias sistemą, kuri sukurta taip, kad galiausiai atsisuks prieš jas.“
„Ironiška“
Viena iš moterų, dažniausiai minimų kaip vadinamojo „MAGA veido“ įsikūnijimas, yra vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem, vykdanti griežtą D. Trumpo imigracijos politiką.
„Ilgi priauginti plaukai, didelės lūpos, dideli skruostai, makiažas, dirbtinės blakstienos – ji atrodo taip, lyg priklausytų „drag“ kultūrai“, – sakė Niujorko dermatologas Danielis Belkinas.
Pasak D. Belkino, paradoksalu, kad MAGA šalininkai nusiteikę prieš „drag karalienių“ pasirodymus ir smerkia krūtų didinimo ar veido plastines operacijas transseksualams – šie dažnai griebiasi tokių procedūrų, kad pabrėžtų savo moteriškumą ir vyriškumą.
„Tai ironiška, nes jie smarkiai priešinasi lytį patvirtinančioms procedūroms, skirtoms translyčiams asmenims, tačiau darosi tokias procedūras patys sau“, – sakė D. Belkinas.
Naujame populiaraus animacinio serialo „South Park“ epizode K. Noem buvo pavaizduota kaip pabaisa, kurios veidas išdarkytas kosmetinių procedūrų ir jos padėjėjai turi nuolat lopyti jį prieš kameras.
„Labai jau banalu nuolat šaipytis iš moterų dėl to, kaip jos atrodo“, – neseniai viename interviu piktinosi K. Noem.
