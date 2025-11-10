Julija Tymošenko nustebino netikėtais išvaizdos pokyčiais

Politikė, kuri dažniausiai viešumoje pasirodydavo su kasomis aplink galvą, šįkart į Aukščiausiosios Rados posėdį atėjo su šukuosena, suformuota kaip kuodukas ant galvos.
Atitinkamas vaizdo įrašas buvo paskelbtas jos „Facebook“ paskyroje lapkričio 6 d.
„Fokus“ apibūdina 64-metės Tymošenko naują šukuoseną kaip klasikinę „babettę“.
Paskutinį kartą su panašia šukuosena Tymošenko pasirodė viešumoje lygiai prieš 10 metų.
Tymošenko periodiškai eksperimentuoja su šukuosenomis, tačiau daugelį metų jos firminė šukuosena yra kasos.
