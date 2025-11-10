ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Julija Tymošenko nustebino netikėtais išvaizdos pokyčiais

2025 m. lapkričio 10 d. 12:15
Ukrainos partijos „Batkivščina“ lyderė, buvusi Ukainos premjerė Julija Tymošenko pakeitė šukuoseną.
Daugiau nuotraukų (12)
Politikė, kuri dažniausiai viešumoje pasirodydavo su kasomis aplink galvą, šįkart į Aukščiausiosios Rados posėdį atėjo su šukuosena, suformuota kaip kuodukas ant galvos.
Atitinkamas vaizdo įrašas buvo paskelbtas jos „Facebook“ paskyroje lapkričio 6 d.
„Fokus“ apibūdina 64-metės Tymošenko naują šukuoseną kaip klasikinę „babettę“.
Paskutinį kartą su panašia šukuosena Tymošenko pasirodė viešumoje lygiai prieš 10 metų.
Tymošenko periodiškai eksperimentuoja su šukuosenomis, tačiau daugelį metų jos firminė šukuosena yra kasos.
Julija Tymošenkokasosšukuosena
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.