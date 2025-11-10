Mįslingomis aplinkybėmis žuvo vos 31-erių „OnlyFans“ modelis: įtarimai – žymiam reperiui

Taivano kilmės modelis internete žinoma kaip „Nurse Goddess“ („Slaugytoja deivė“ liet.) buvo rasta negyva vonioje viename Kvala Lumpūro viešbutyje.
Iš pradžių pranešta apie „staigią mirtį“, tačiau Malaizijos pareigūnai antradienį ją perkvalifikavo į žmogžudystės tyrimą.
Daugiau nei 2 mln. sekėjų socialiniuose tinkluose turėjusi moteris į Malaiziją buvo atvykusi keturių dienų vizitui.
Žinoma, kad viešbutyje ji susitiko su reperiu Namewee – jie planavo bendrą vaizdo klipo projektą.
Kvala Lumpūro policijos vadovas BBC patviritno, kad 42 metų Namewee tą pačią dieną buvo sulaikytas dėl įtariamo narkotikų laikymo.
Tačiau reperis neigė, jog yra susijęs su modelio mirtimi, o socialiniuose tinkluose sielvartavo dėl jos mirties, tvirtindamas, kad greitoji pagalba į įvykio vietą atvyko tik po beveik valandos.
Nors Namewee buvo paleistas už užstatą, policija jo ieško. Mat po to, kai byla buvo perkvalifikuota į žmogžudystės tyrimą, jis dingo.
„Šiuo metu asmenį, kuris paskutinis buvo su auka, laikome susijusiu su byla. Jį kviesime bendradarbiauti su tyrėjais. Nuo surinktų duomenų priklausys, ar jis bus laikomas įtariamuoju“, – kalbėjo pareigūnai. Tyrėjai nagrinėja aukos atvykimo į viešbutį aplinkybes, viešbučio įrašus, apsaugos kameras ir transporto maršrutus.
„Mūsų komanda apklausė viešbučio darbuotojus, apsaugos personalą ir transporto operatorius, įskaitant oro uosto darbuotojus.
Tai išsamus tyrimas, apimantis kiekvieną aukos ir kartu buvusio asmens judesį. Tyrimas sudėtingas, tačiau esame pasiryžę išsiaiškinti tiesą. Raginame visus, turinčius su byla susijusios informacijos, kreiptis į policiją,“ – pridūrė pareigūnas.
