Viešumoje – ypatingas karališkosios šeimos pasirodymas: dėmesį kaustė Catherine Middleton

Monarchas vadovavo iškilmėms, kuriose padėjo vainiką prie Cenotapho memorialo centrinėje Londono dalyje, Whitehalle.
Ceremonijoje dalyvavo ir karalienė Camilla bei Velso princesė Catherine Middleton.
Kaip visuomet Catherine išliko klasiška. Ji pasirinko vieną iš savo pamėgtų elegantiškų derinių.
Kol karalius Karolis III, princas Williamas ir princas Edvardas dėjo vainikus ji stebėjo ceremoniją nuo netoliese esančio balkono.
Pagal tradiciją, visos karališkosios damos vilkėjo juodus drabužius, pagerbdamos Britanijos ir Sandraugos karių atminimą.
43-ejų C. Middleton vilkėjo juodą paltą, sukurtą jos pamėgtos dizainerės Catherine Walker, ji buvo įsisegusi raudonos aguonos ženklelį ir priderino juodą skrybėlaitę.
Šį patį paltą ji jau buvo vilkėjusi 2022 m. Atminimo dienos ceremonijoje. Tačiau šiemet princesė jam suteikė naujų akcentų – po juo rinkosi rengtis aukštos apykaklės palaidinė.
Kaip ir dera karališkosioms progoms, Catherine puošėsi perlų auskarais – tradiciniu gedulo ir atminimo simboliu. Šiemet ji pasirinko Bahreino perlų auskarus, sukurtus iš perlų, dovanotų karalienei Elžbietai II, ir anksčiau dėvėtų princesės Dianos.
Karališkosios mados stebėtojai pastebėjo ir kitą subtilią detalę – Catherine aguonos ženklelis šiemet buvo vienas, nors ankstesniais metais ji segėjo tris.
Šį kartą ji pasirinko rankų darbo aguoną, sukurtą Izzy Ager iš Lock & Co., Karališkosios siuvinėjimo mokyklos absolventės.
Ženklelis pagamintas iš šilko, stiklo ir natūralių medžiagų, o visos jo pardavimo lėšos skirtos „The Poppy Appeal“ paramos kampanijai.
