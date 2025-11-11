Iš karalienės Camillos – netikėta replika C. Middleton: pašiepė jos įrašą apie vėžio diagnozę

Karališkasis biografas Robertas Jobsonas parašė naują knygą apie Vindzorų šeimą – „The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival“, kurią išskirtinai pristatė „Daily Mail“.
Knygoje pasirodė informacija, kad karalienė Camilla esą nesusilaikė nuo kandžios replikos C. Middleton, kai ši viešai kalbėjo apie vėžio diagnozę ir gydymą.
Jo teigimu, karalienė Camilla juokais pasakė, kad C. Middleton vaizdo įrašas apie kovą su vėžiu primena „šampūno reklamą“.
Regis, karalienė į vaizdo įrašą reagavo su šypsena ir geranoriškai, tačiau tokia jos pastaba ne vienam galėjo sukelti abejonių.
Savo ruožtu R. Jobsonas tikino, kad Camilla tai sakė tik žaismingai, turėdama omenyje profesionalią vaizdo kokybę, ir, žinoma, labai apsidžiaugė, sužinojusi apie Catherine pasveikimą.
Knygos autorius pabrėžė, kad Velso princesės ir karaliaus Karolio III vėžio diagnozės giliai sukrėtė visą karališkąją šeimą.
„Tai, kad du pagrindiniai karališkosios šeimos nariai susirgo vienu metu, atrodė kaip pikta likimo ironija – o princas Williamas buvo sukrėstas iki širdies gelmių“, – rašoma knygos ištraukoje.
Pasak R. Jobsono, diagnozė pakeitė ir karalių, kuris dabar „reguliariai nusnūsta popietėmis“, ir Velso princą bei princesę, kurie, sužinoję apie ligą, tapo „daug religingesni“.
Tuo tarpu 79-erių Camilla, pasak autoriaus, tapo „stabilia atrama“ šiuo laikotarpiu, padidindama savo karališkų įsipareigojimų skaičių, kad palaikytų šeimą.
„Jos šiltas ir humoro kupinas požiūris į gyvenimą neabejotinai buvo didelė paguoda sergančiam karaliui. Vis dėlto, kartais jos humoro jausmas peržengia ribas“, – kalbėjo autorius.
Primename, kad visai neseniai Jungtinės karalystės karališkoji šeima kartu su politikais ir kitais svečiais dalyvavo iškilmingoje Atminimo sekmadienio ceremonijoje.
Ten karalienė Camilla ir Catherine Middleton atrodė puikiai nusiteikusios, kartu šnekučiavosi.
