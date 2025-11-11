Kino teatruose dar nepasirodęs filmas apie M. Jacksoną jau pagerino rekordus: per parą – daugiau nei 116 mln. peržiūrų

Anonsas aplenkė ankstesnius rekordus – „Taylor Swift: The Eras Tour“ (96,1 mln. peržiūrų) ir „Bob Marley: One Love“ (60,1 mln.).
Filmas „Michael“ kino teatruose pasirodys 2026 m. balandžio 24 d. Pagrindinį – paties Pop karaliaus – vaidmenį atlieka Jaafaras Jacksonas, velionio dainininko sūnėnas.
Filmas žada atskleisti sudėtingą Michaelo Jacksono palikimą, parodydamas tiek jo legendinius pasirodymus, tiek asmeniškus gyvenimo momentus.
„Esu dėkingas ir pagerbtas galėdamas perteikti savo dėdės Michaelo istoriją. Pasimatysime netrukus“, – rašė Jaafaras Jacksonas „Instagram“ paskyroje.
Filmo prodiuseris Grahamas Kingas, kuris taip pat kūrė „Bohemian Rhapsody“, teigė, kad Jaafaras šiam vaidmeniui puikiai tinka.
„Su Jaafaru susitikau prieš daugiau nei dvejus metus ir likau sužavėtas, kaip natūraliai jis perteikia Michaelo dvasią ir asmenybę. Net po pasaulinės aktorių paieškos buvo aišku – šį vaidmenį gali atlikti tik jis“, – 2023 m. sakė G.Kingas.
Filme taip pat vaidina Colmanas Domingo, Nia Long, Laura Harrier, Milesas Telleris ir jaunas aktorius Juliano Krue Valdi.
Michaelas Jacksonasfilmasrekordas
Rodyti daugiau žymių