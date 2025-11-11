Pagrobta ir šeimos narių akivaizdoje nužudyta vos 22-ejų „TikTok“ žvaigždė

Iš Malyje esančio Timbuktu regiono kilusi mergina buvo nužudyta tiesioginės transliacijos „TikTok“ platformoje metu, skelbė „The Mirror“.
Skelbiama, kad M. Cisse nužudė džihadistai, kurie ją apkaltinto bendradarbiavimu su šalies kariuomene. Jie ją pagrobė ir surengė žiaurią egzekuciją šeimos narių akivaizdoje.
Pranešama, kad Mariam buvo pagrobta lapkričio 6 d. vietinėje mugėje Tonkos mieste.
Iš mugės namo ėjusi mergina tiesiogiai transliavo savo kelionę socialiniuose tinkluose, negalvodama nieko blogo, tačiau būtent dėl to pagrobėjai tiksliai žinojo, kur ji yra.
Kitą dieną mergina buvo nuvežta motociklu į Tonkos miesto Nepriklausomybės aikštę, kur džihadistai surengė egzekuciją šimtų žmonių akivaizdoje, tarp kurių buvo ir jos šeimos nariai.
Kraupų incidentą matė ir Mariam brolis, kuris naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad sesuo buvo apkaltinta bendradarbiavimu su šalies kariuomene.
Malio kariuomenė nuo 2012 m. kovoja su džihadistinėmis grupuotėmis.
Šalis šiuo metu išgyvena sudėtingą laikotarpį – sostinėje Bamake vyksta kuro blokada, kurią įvedė džihadistai, ir tai, kaip praneša BBC, smarkiai sutrikdė kasdienį gyvenimą.