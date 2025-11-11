Princas Williamas pasakė, kodėl savo vaikams neleidžia naudotis mobiliaisiais telefonais

Kaip skelbė „The Mirror“, Williamas ir Catherine sulaukė labai sudėtingų vaikų klausimų.
Apie tai ji prakalbo savo apsilankymo Brazilijoje metu, kai davė atvirą interviu televizijos laidų vedėjui Lusianui Hukui.
Jiedu kalbėjosi apie princo Williamo įsteigtus „Earthshot“ apdovanojimus ir tėvystę.
Interviu metu Williamas pabrėžė, kad kiekviena šeima turi savo „sunkumų ir iššūkių“.
Jis pridūrė, jog jiedu su Catherine nusprendė atvirai apie tai kalbėti su savo vaikais – princu George (12 m.), princese Charlotte (10 m.) ir princu Louis (7 m.).
„Manau, tai labai individualu ir priklauso nuo aplinkybių, kaip sprendi tas problemas. Mes pasirinkome daug daugiau bendrauti su savo vaikais. Tai turi ir gerų, ir blogų pusių – galbūt kartais su vaikais pasidalijame dalykais, kuriais neturėtume.
Tačiau daugeliu atvejų slėpti nuo jų dalykus neveikia, todėl paaiškiname, kaip jie jaučiasi, kodėl taip vyksta, pateikiame kitų požiūrių, kad jie suprastų, kodėl jaučiasi vienaip ar kitaip.
Kartais tai padeda jiems matyti platesnį vaizdą ir labiau nusiraminti, užuot galvojus: ką slepiate, ko aš nežinau, kodėl tai vyksta?
Jeigu nėra atsakymų, kyla dar daugiau klausimų. Bet visada svarbus balansas, kaip bet kuris tėvas pasakytų. Visada kyla klausimas: „Kiek daug turėčiau pasakyti?“ ir „Kada turėčiau pasakyti?“ Nėra tėvystės gido – turi tiesiog vadovautis instinktu“, – kalbėjo princas Williamas.
Williamas taip pat atskleidė, kad jie yra tokie tėvai, kurie stengiasi savo vaikams suteikti kuo aktyvesnį laisvalaikį.
„Žaidimų susitikimai, taksi vairuotojo vaidmuo, sporto dienos, varžybos, žaidimai sode, kai tik galiu. Daugiausia aš vežu vaikus į mokyklą – žinoma, mes su Catherine dalijamės tuo, <...>“, – pasakojo jis.
Tuo pačiu jis prisipažino, kad yra viena tėvystės sritis, kuri nėra lengva – mobilieji telefonai.
Williamas neseniai atskleidė, kad nė vienas iš jų vaikų neturi telefonų, o Catheirne neseniai publikavo asmeninį esė, kuriame rašė, kaip ekranai griauna tikrus santykius.
„Tai tikrai sunku. Mūsų vaikai neturi telefonų. Kai George'as pradės lankyti vidurinę mokyklą, galbūt turės telefoną su ribota prieiga.
Tai tampa gana įtempta tema. Tačiau manau, jis supranta, kodėl – mes paaiškiname, kodėl manome, kad tai neteisinga.
Man problema yra ne pats telefonas, o pilna interneto prieiga – vaikai gali pamatyti per daug dalykų, kurių jiems nereikia matyti internete. Tačiau turėti telefoną, kuriuo galima siųsti žinutes – senovišką, kaip mes juos vadindavome – visai gerai“, – dėstė jis.
Jungtinės Karalystės princas WilliamasklausimaiVaikai
Rodyti daugiau žymių