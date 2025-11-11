ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Princas George'as atlydėjo mamą Catherine Middleton į svarbų renginį: pastebėta viena detalė

2025 m. lapkričio 11 d. 14:09
Lrytas.lt
43 metų Velso princesė Catherine Middleton lapkričio 8 dieną kartu su 12-mečiu princu George'u prisijungė prie karaliaus Karolio III, karalienės Camilos ir kitų karališkosios šeimos narių per kasmetinį Karališkojo Atminimo festivalį, vykusį Karališkojoje Alberto salėje Londone.
Daugiau nuotraukų (2)
Kadangi princas Williamas tuo metu buvo komandiruotėje Brazilijoje, Velso princesę Catherine Middleton į 80-ąjį Britų Karališkojo legiono atminimo festivalį lydėjo jų vyriausias sūnus princas George'as.
Sveikindamasis ir stovėdamas šalia karaliaus Karolio III bei karalienės Camilos karališkojoje ložėje, princas George'as sekė tėvo – princo Williamu – pavyzdžiu ir parodė, kad jau yra pasiruošęs pradėti eiti savo pareigas kaip aktyvus karališkosios šeimos narys.
Karališkosios šeimos gerbėjai stebėjo, kaip jaunuolis įžengė į salę elegantiškai apsirengęs – vilkėdamas juodą kostiumą, prie kurio priderino dryžuotą kaklaraištį.
Prie švarko atlapo jam buvo prisegta nedidelė raudona aguona – atminimo simbolis. Jis išdidžiai stovėjo šalia savo motinos Catherine Middleton, kuri vilkėjo juodo aksomo Alessandros Rich kurtą suknelę su didele balta „Peter Pan“ tipo apykakle, puošta nėriniais. Jos įvaizdį papildė rankų darbo aguonos segė, sukurta „Izzy Ager iš Lock & Co.“ i
Internete karališkosios šeimos gerbėjai negalėjo nepastebėti stulbinančio princo George'o panašumo į savo tėvą, 43 metų princą Williamą.
 
princas George'as Alexanderis LouisasKate MiddletonKaralius Karolis III

