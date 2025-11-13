Internete plinta Alos Pugačiovos vaizdo įrašas: įamžinta gatvėje davė patarimą jaunimui

Platformos ask.cyp paskyroje pasirodžiusiame vaizdo įraše matyti, kaip kūrėjai, įprastai kalbinantys atsitiktinius praeivius, šįkart netikėtai sutiko legendinę atlikėją, jau kurį laiką besimėgaujančią ramesniu gyvenimu Kipre.
Paklausus, kokį patarimą ji perduotų jaunimui, A. Pugačiova nesileido į ilgas kalbas – jos atsakymas buvo aiškus ir tvirtas.
„Jaunime, niekada neklausykite patarimų. Klausykite savęs. Eikite ten, kur jums reikia, darykite tai, ko norite. Ir viskas. Nepaisykite kitų nuomonių – gyvenkite savo gyvenimą“, – kalbėjo garsenybė.
Šie žodžiai akimirksniu sulaukė sekėjų simpatijų – susi-ėrė daugiau nei 60 tūkst. patiktukų, o komentarų skiltyje ėmė plūsti pagyros.
„Tokia viena ir vienintelė, Ala“, – rašė vienas internautų.
„Taip gali pasakyti tik laisvas žmogus“, – antrino kitas.
„Kokia graži ji yra“, – pridėjo trečias.