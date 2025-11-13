ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Iš kalėjimo – į prabangų restoraną: N. Sarkozy laisvę atšventė tviskančiame Paryžiaus restorane

2025 m. lapkričio 13 d. 14:03
Lrytas.lt
Pirmadienį iš kalėjimo paleistas buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy jau buvo matomas besimėgaujantis prabanga – antradienio vakarą jis su žmona C. Bruni vakarieniavo žinomame Paryžiaus restorane „Le Flandrin“ ir taip šventė jo laisvę.
Pirmadienį, po apeliacinio teismo posėdžio, 70 metų N. Sarkozy buvo paleistas iš Paryžiaus „La Santé“ kalėjimo, kuriame iš penkerių metų nuosprendžio atliko vos tris savaites.
Politikas buvo nuteistas už nusikalstamą susivienijimą, susijusį su 2007 m. rinkimų kampanijos finansavimu Libijos lėšomis, tariamai gautomis sudarius susitarimą su šalies diktatoriumi M. Gaddafiu.
Namo N. Sarkozy buvo vežamas automobiliu su tamsintais langais, lydimu policijos motociklininkų, o pareigūnai pranešė, kad jo laukia teismo priežiūra ir draudimas išvykti iš Prancūzijos. Apeliacijos procesas numatytas kovo mėnesį.
Tačiau vos kitą dieną N. Sarkozy nusprendė sugrįžti į įprastesnį gyvenimo ritmą: po trumpo pabėgiojimo aplink savo namus jis su žmona vyko į prabangų restoraną „Le Flandrin“, esantį netoli Trokadero aikštės.
Prie restorano iš juodo „Renault Espace“ išlipusi pora sulaukė dėmesio – C. Bruni šiltai pasisveikino su susirinkusiais politiko palaikytojais, o N. Sarkozy ją palydėjo į vidų. Viduje jie praleido daugiau nei valandą.
Kai pora ruošėsi išeiti, salėje nuvilnijo aplodismentai – restorane buvę žmonės skandavo „bravo“ ir „teisingumas“. Tai buvo pirmasis viešas N. Sarkozy pasirodymas nuo jo išėjimo į laisvę.
