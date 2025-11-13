Karalienės Elžbietos II anūkė atsidūrė skandalo šešėlyje: jos galerija kaltinama ryšiais su Rusija

Su meno galerija „Hauser & Wirth“ princesė Eugenie bendradarbiauja nuo 2015 m. ir yra galerijos vadovė.
„The Times“ duomenimis, Jungtinės Karalystės mokesčių administratorius apkaltino ją sankcijų pažeidimu – tariamai už paveikslo pardavimą rusų kolekcininkui po to, kai Maskvai buvo įvesti apribojimai.
Tyrėjų teigimu, 2022 m. balandžio–gruodžio mėn. galerija pardavė amerikiečių menininko George'o Condo paveikslą „Pabėgimas nuo žmonijos“ asmeniui, turinčiam ryšių su Rusija.
Tuo metu Jungtinėje Karalystėje jau galiojo draudimas eksportuoti prabangos prekes į Rusiją.
Nors Eugenie yra „Hauser & Wirth“ galerijos vadovė, ji neatlieka priežiūros pareigų bendrovės valdyboje, ir iki šiol nėra jokių įrodymų, kad princesė būtų tiesiogiai dalyvavusi kokiame nors galimame pažeidime.
Leidinio duomenimis, pirkėjas buvo Maskvos kolekcininkas Aleksandras Popovas, kuriam sankcijos neva nebuvo taikomos ir jis nebuvo kaltinamas atlikęs nusikaltimą.
„Hauser & Wirth“ pareiškė, kad kategoriškai neigia kaltinimus ir ketina pateikti nekaltumo pripažinimo pareiškimą.
Šią savaitę įvyko Vestminsterio magistratų teismo posėdis, o byla buvo perduota Southwarko karūnos teismui, kur parengiamasis posėdis numatytas gruodžio 16 d.
Jungtinės Karalystės karalienė Elizabeth IIprincesė EugeniePaveikslas
Rodyti daugiau žymių