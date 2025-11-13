M. Jacksono dukra pirmą kartą parodė skaudžius narkotikų padarinius: vaizdas šokiruoja

Socialiniuose tinkluose P. Jackson paviešino vaizdo įrašą, kuriame nieko neslėpdama pripažino, jog po daugybės metų narkotikų vartojimo jos nosyje atsirado neįprasta skylė.
Nors apie tai mažai kas žinojo, Paris pripažino, kad ta skylė nosyje gali būti labai pastebima.
Kaip teigė ji, dažniausiai, kad kažkas ne taip, išduoda ne pati skylė, bet neįprastas švilpimas per nosį.
„Aš turiu labai garsų švilpimą, kurį galite išgirsti, kai kvėpuoju per nosį...“, – kalbėjo ji.
Tada ji pakėlė galvą ir nukreipė šviesą į vieną šnervę, kad gerbėjai galėtų pamatyti trūkstamą kremzlę jos nosies viduje.
Pasak jos, viskas pradėjo blogėti, kai jai buvo apie 20 metų.
Nepaisant šios būklės, Paris vengia operacijos, nes bijo, kad atsigavimo procesas gali sukelti atkrytį.
„Po tokios rimtos operacijos reikėtų vartoti tabletes, o aš nenoriu su tuo prasidėti“, – aiškino ji.
Tokie nosies pertvaros pažeidimai nuo narkotikų vartojimo gali atsirasti dėl daugybės priežasčių – nuo rūgštinės medžiagų prigimties, dirginančios kremzlę, padidėjusios infekcijos rizikos, kraujagyslių susiaurėjimo ir t.t.
Skaudžią pamoką išmokusi P. Jackson ragino gerbėjus nedaryti jos klaidos.
„Aš to nerekomenduoju, nes tai sugriovė mano gyvenimą“, – dėstė Paris.
Sausį P. Jackson paminėjo penkerius metus be alkoholio ir narkotikų, pasirinkusi visiškai blaivų gyvenimo kelią.
