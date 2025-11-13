Naujas filmas su Sydney Sweeney patyrė fiasko: per savaitgalį surinktas pelnas – stebėtinai mažas

Remiantis „Box Office Mojo“ duomenimis, biografinis filmas apie boksininkę „Christy“ pasirodė daugiau nei 2 tūkst. kino teatrų, tačiau per atidarymo savaitgalį surinko vos 1,3 mln. JAV dolerių (apie 1,12 mln. eur).
Šis filmas pasakoja pradininkės tarp amerikiečių boksininkių C. Martin istoriją – ji išgyveno pasikėsinimą į savo gyvybę, kurį surengė jos treneris ir sutuoktinis.
Dabar C. Martin yra ištekėjusi už buvusios savo varžovės Lisos Holewyne.
Filme suvaidinusios S. Sweeney vardas šiemet vis dažniau atsidurdavo antraštėse dėl reklamos skandalų. Tačiau bet koks dėmesys, kurio ji sulaukė, nepadėjo parduoti daugiau bilietų.
Nepaisant nesėkmės, S. Sweeney tikino, kad projektas jai svarbus dėl įkvėpiančios žinutės apie moterų stiprybę ir drąsą siekti saugumo bei laisvės.
„Jei Christy bent vienai moteriai suteikė drąsos žengti pirmą žingsnį link saugumo, vadinasi, mes pasiekėme sėkmę. Taip, aš didžiuojuosi. Kodėl? Nes mes ne visada kuriame meną dėl skaičių – kartais dėl poveikio“, – pirmadienį savo „Instagram“ paskyroje rašė aktorė.
Manoma, kad bet kokiu atveju filmai apie tikrus boksininkus sunkiai randa kelią į žiūrovų širdis.
Pavyzdžiui, 2024 m. filme „The Fire Inside“ pagrindinį vaidmenį atliko aktorė Ryan Destiny. Ji įkūnijo boksininkę Claressą „T-Rex“ Shields, kuri dalyvavo 2012 m. olimpinėse žaidynėse ir yra laimėjusi kelis čempionų titulus įvairiose svorio kategorijose.
Nors filmas sulaukė teigiamų atsiliepimų, per atidarymo savaitgalį uždirbo tik 1,96 mln. dolerių, o per visą rodymo laikotarpį – 8 mln. dolerių.
2016 m. Roberto De Niro filmas „Hands of Stone“ apie Roberto Duráną patyrė panašų likimą kaip „Christy“ – silpnas startas ir vangus tęsinys.
Miles Teller vaidintas biografinis filmas „Bleed for This“ apie Vinny Pazienzą taip pat nesugebėjo pritraukti žiūrovų.
Tačiau retkarčiais pasitaiko išimčių. Davido O. Russello filmas „The Fighter“ apie boksininką Micky Wardą – 2010 m. tapo pasauliniu hitu ir uždirbo apie 129 mln. dolerių.
***
Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.