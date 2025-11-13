Paviešintos dykumoje su žmona rasto nužudyto rusų milijonieriaus paskutinės žinutės: šaukėsi pagalbos

Pora dingo po to, kai buvo įvyliotą į tariamą susitikimą su „investuotojais“ Hattos kalnų kurorte. Įtariama, kad ten jie buvo prievarta spaudžiami perduoti kriptovaliutų turtą, o vėliau žiauriai nužudyti.
Pranešama, kad likus kelioms dienoms iki tragedijos Romanas nuspirko prabangų britišką automobilį „AC Cobra“. Tą dieną asmeninis vairuotojas nuvežė porą į automobilių stovėjimo aikštelę prie ežero, kur jie persėdo į kitą automobilį ir tęsė kelionę.
Būtent tada Romanas keliems pažįstamiems parašė, kad yra „įstrigęs kalnuose prie Omano sienos“ ir skubiai ieško 200 tūkst. JAV dolerių. Netrukus ryšys su pora visiškai nutrūko.
Rusijos tyrimų komitetas nurodo, kad poros telefonai dar dvi dienas skleidė signalus – buvo užfiksuotas jų kelias iš Hattos į Omaną, vėliau į Keiptauną ir Pietų Afriką. Manoma, kad prietaisai specialiai palikti įjungti, siekiant suklaidinti tyrėjus.
Pradėjus tarptautinį tyrimą, dėl žiaurios žmogžudystės sulaikyti trys Rusijos piliečiai, grįžę iš Dubajaus: buvęs žmogžudysčių tyrėjas, dabar įtariamas narkotikų kontrabanda, 53 metų Konstantinas Šachtas, taip pat 46 metų Jurijus Šarypovas ir 45 metų Vladimiras Dalekinas, kovoję Rusijos gretose kare Ukrainoje. Visi trys suimti iki gruodžio 28-osios.
Pasak Rusijos tyrimų komiteto atstovės Svetlanos Petrenko, įtariamieji turėjo bendrininkų: „Jie nuomojo automobilius ir patalpas, kur buvo laikomos aukos. Po nužudymo vykdytojai atsikratė peiliais ir aukų daiktais, išmėtydami juos skirtinguose emyratuose.“
Tuo metu Romano ir Anos mažamečiai vaikai, likę be tėvų, šiuo metu prižiūrimi senelių.