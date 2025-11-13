ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Reperiui Morgenshternui uždrausta atvykti į Lietuvą: įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą

2025 m. lapkričio 13 d. 10:13
Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis Alisheras Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą, praneša Migracijos departamentas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Toks sprendimas priimtas gavus raštišką Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymą bei surinkus papildomos informacijos, kuri leidžia daryti išvadą, jog šis užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui“, – rašoma Eltai pateiktame Migracijos departamento atsakyme.
Skelbiama, jog reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų. Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje sostinės meras Valdas Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenshtern – lapkritį Vilniuje buvo numatomas jo koncertas. Taip pat URM paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.
Atlikėjas A. Morgenshternas paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą.
Rusų reperio pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.
nepageidaujamų asmenų sąrašasreperis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.