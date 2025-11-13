Skandalingoji Coco Austin – apie sprendimą maitinti savo dukrą iki 6-erių: „Nieko čia tokio“

Neseniai Coco lankėsi socialinių tinklų žvaigždės Bunnie XO tinklalaidėje „Dumb Blonde“, kurioje atsivėrė apie savo norą maitinti krūtimi taip ilgai.
Dabar garsiosios poros dukrai – 9-eri, skelbė pagesix.com.
„Tai nebuvo taip, kad aš ją maitinau, nes jai reikėjo valgyti. Ji jau galėjo valgyti nuo vienerių – pilnus, kietus maisto produktus… Tai labiau buvo todėl, kad ji norėjo būti šalia manęs.
Dažniausiai dukrą maitindavau tada, kai ji eidavo miegoti, ir ji norėjo, kad būčiau šalia. Tai buvo labiau dėl komforto“, – pasakojo moteris.
Ji tikino tuo metu nusprendusi, kad savo dukrą maitins krūtimi iki tol, kol ji pati norės nustoti.
Visgi ji pabrėžė: „Ji nebus 16 metų ant mano krūties. Galiausiai ji supras, kad tai gana keista ar neįprasta, ir nustos.“
Moteris aiškino, kad maitinimas krūtimi tęsėsi iki tol, kol jos dukrai suėjo 6-eri.
Tinklalaidėje apsilankiusi moteris tikino suprantanti, kad tai – labai ilgas žindymo laikotarpis, tačiau niekada dėl to nesigailėjo ir gynė savo sprendimą. Pasak jos, buvo daug palaikančių žmonių.
Be abejo, buvo ir tokių, kurie smerkė, tačiau moteris turėjo jiems atsaką.
„Europoje kai kurie tai daro iki 7 metų. Ten jiems visa tai normalu. Mes, amerikiečiai, galvojame, kad tai keista. Bet nemanau, kad čia kažkas blogo, jei tai vyksta tik jūsų namuose, žinote? Nieko čia tokio. Tai tik krūtis“, – dėstė ji.
Nors Coco jau nebemaitina krūtimi, ji neslėpė, kad dukra Chanel iki šiol „apsėsta krūtų“.
„Ji visada sėdi ir guli ant manęs. Tai tiesiog labai maloni akimirka, nes tokia ji nebebus, kai įžengs į paauglystę. Mėgaujuosi kiekviena akimirka su Chanel“, – aiškino moteris.
Primename, kad Coco ir ICE-T susituokė 2002 m., o 2015 m. lapkritį susilaukė dukros Chanel.
Coco AustinmaitinimasVaikas
