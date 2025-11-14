Konkurse „Mis Visata“ – dar vienas skandalas: Izraelio atstovė sulaukė pasipiktinimo bangos

Daugiau nei 120 dalyvių iš viso pasaulio susirinko Tailande varžytis dėl „Mis Visata“ karūnos – vieno prestižiškiausių grožio konkursų pasaulyje.
Tačiau šiemet žiūrovų dėmesį patraukė ne blizgus podiumas, o užkulisiniai skandalai.
Šį kartą dėmesio centru tapo socialiniuose tinkluose išplitęs vaizdo įrašas, kuris sulaukė konkurso gerbėjų pasipiktinimo.
Internautai nepraleido pro akis akimirkos, kai Izraelio ir Palestinos atstovės stovėjo viena šalia kitos scenoje.
Ši situacija sukėlė dramą, nes internautų manymu, „Mis Izraelis“ Melanie Shiraz į Palestinos atstovę Nadeen Ayoub žvilgtelėjo nusiteikusi priešiškai ir pavydžiai.
Visgi M. Shiraz paneigė tokius kaltinimus ir savo „Instagram“ paskyroje pateikė paaiškinimą.
Ji teigė, kad akimirka buvo neteisingai interpretuota, bei pabrėžė, kad žiūrėjo ne į M. Ayoub, o į kitas dalyves.
„Labai aišku, kad tiesiog žiūrėjau į kitas dalyves, kai jos ėjo į sceną.
Dramatiškų žodžių klijavimas prie įprastų akimirkų — ypač kai tai iškraipo žmones — neskatina nei gerumo, nei teisingumo.
Tikiuosi, kad ateityje prieš siekiant virusiškumo kitų sąskaita, viską gerai apmąstysite“, – rašė M. Shiraz.
Nepaisant to, kad išsakė savo poziciją, Izraelio atstovė sulaukė begalės piktų ir įžeidžiančių komentarų.
Jos pasidalintuose „Instagram“ įrašuose galima rasti net ir tokių internautų replikų kaip: „Miss Genocidas“ arba „Laisvę Palestinai“.
Beje, tai pirmasis kartas, kai šiame prestižiniame konkurse dalyvauja Palestinos atstovė.
Mis visataKonkursasgrožio konkursas
Rodyti daugiau žymių