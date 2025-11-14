Mirė 65-erių grupės „Living in a Box“ vokalistas: paviešintas jautrus pranešimas

Kaip skelbė „The Mirror“, 8-ajame dešimtmetyje išgarsėjusios popgrupės nario šeima patvirtino, kad jis mirė pirmadienį.
Mirties priežastis nebuvo nurodyta.
R. Darbyshire kolegos socialiniuose tinkluose paviešino jautrų pranešimą ir jį pagerbė.
„Su didžiuliu liūdesiu turime pranešti apie vieno iš grupės „Living In A Box“ įkūrėjų ir pagrindinio vokalisto Richardo Darbyshire mirtį.
Richardas turėjo nepaprastą talentą – koks buvo jo balsas! Jo vokaliniai gebėjimai buvo beribiai – nuo galingos, veržlios energijos mūsų pirmajame hite „Living In A Box“ iki švelnaus ir jausmingo „Room In Your Heart“ – Richardas tikrai galėjo viską.
Jo mokėjimas groti gitara, nors ir mažai kas žinojo, buvo ne mažiau įspūdingas. Kaip dainų autorius, Richardas buvo visko, ką kūrėme, šerdis – tikras meistras ir savo amato virtuozas.
Tam tikra prasme Richardas visada vengė dėmesio, kuris neišvengiamai lydėjo mūsų sėkmę. Jis nemėgo fotosesijų, interviu, pasirodymų per televiziją ir manė, kad visa tai kvaila. Jis buvo laimingiausias studijoje – su gitara rankoje, kurdamas naujas dainas...
Richardai, kad ir kur būtum, mes labai tavęs pasiilgsime. Juokas, nuotykiai ir kelionės, kurias patyrėme kartu, niekada nebus pamirštos.
Mylim tave, bičiuli. Marcus ir Tich (Anthony Critchlow)“, – rašoma pranešime.
1985 m. R. Darbyshire tapo pradedančios grupės vokalistu ir gitaristu, kartu su būgnininku Anthony „Tich“ Critchlow ir klavišininku Marcusu Vere.
Šefilde susikūrusi grupė sulaukė pasaulinės sėkmės su savo debiutiniu singlu „Living In A Box“, išleistu 1987 m.
R. Darbyshire paliko grupę 1989 m., kai pasikeitimai leidybos kompanijoje sukėlė kūrybinių nesutarimų įrašant trečiąjį albumą.
2016 m. grupė „Living in a Box“ vėl susibūrė su nauju vokalistu Kenny Thomas, o šiuo metu koncertuoja su trečiuoju dainininku Bryanu Chambersu.
Prieš mirtį R. Darbyshire Londone vedė dainų rašymo dirbtuves. Jį buvo palikusi žmona, vokalo trenerė Sonia Jones.