Amerikiečių reklamoje paminėtas Lietuvos vardas: siekė pasišaipyti?

2025 m. lapkričio 16 d. 11:50
Lrytas.lt
Socialiniuose tinkluose ėmė plisti amerikiečių reklamos „American Girl XL“ vaizdo įrašas, kuriame nuskambėjo ir Lietuvos vardas. Nors tai galėjo atrodyti kaip nekaltas juokelis, kiti teigė manantys kitaip.
Ši reklama buvo pristatyta žinomos komikės Nikki Glaser vedamoje laidoje „Saturday Night Live“.
Laidos metu buvo šmaikščiai pristatomos suagusiems skirtos žmogaus dydžio lėlės, o viena iš jų buvo pristatyta kaip lietuvė.
Iš tiesų tokių lėlių nusipirkti negalima, nes jos išgalvotos ir pristatytos tik juoko forma.
Nors kai kurios lėlės buvo sukurtos pagal iškilias istorines figūras, pasirodęs įrašas įplieskė diskusiją tarp internautų, nes kai kurios buvo siejamos ir su tam tikrais fetišais.
Pavyzdžiui, viena lėlė buvo pristatoma kaip ta, kuri nori būti dainininke, todėl visada yra išsižiojusi.
Reklamoje pasirodė ir lėlė slaugytoja, neva kilusi iš Lietuvos. Kai lėlę pristatęs vyras ją pavadino lietuve, komikė Nikki Glaser suskubo „pataisyti“, kad lėlė yra amerikietė.
Tada vyras parodė ant lėlės piršto tviskantį žiedą ir ištarė: „Dabar jau taip.“
Kai kurie internautai tikino nesupratę, kodėl reklamoje lietuvė pavaizduota būtent taip. Jų manymu, tai galėjo būti susiję su noru emigruoti ir susituokti su užsieniečiu.
Kiti pabrėžė, kad lietuvės – labai gražios moterys ir kad tai – viskas, ką buvo norima pasakyti šioje reklamoje.
Vaizdo įrašą galite pamatyti čia:
