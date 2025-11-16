Karingąją princesę Kseną suvaidinusiai aktorei – 57-eri: pamatykite, kaip ji atrodo dabar

L. Lawless atliko pagrindinį vaidmenį legendiniame amerikiečių seriale, kuris buvo rodomas nuo 1995 iki 2001 metų.
Šis fantastinis veiksmo serialas, nominuotas 6 „Emmy“ apdovanojimams, buvo rodomas ir Lietuvoje.
Beje, 2015 m. buvo bandyta kurti atnaujintą serialo versiją, tačiau projektas buvo nutrauktas dar prieš pasirodant eteryje.
Vis dėlto, Ksena išlieka populiari iki šiol – ji gyvuoja komiksuose, vaizdo žaidimuose ir tarp gerbėjų.
Praėjus trisdešimtmečiui nuo serialo pasirodymo, L. Lawless viename renginyje susitiko su kolege Renee O'Connor (54 m.), kuri seriale suvadino jos draugę Gabrielle.
„Atrodo, lyg niekada nebūtume išsiskyrusios“, – tada kalbėjo L. Lawless.
Abi aktorės negalėjo patikėti, kad praėjo jau 30 metų.
Nors praėjo tiek laiko, pagrindinė serialo herojė L. Lawless, regis, neprarado žavesio ir vis dar spinduliuoja princesės Ksenos energiją.
Pasibaigus serialui, L. Lawless toliau stebino žiūrovus savo talentu ir vaidmenų įvairove. Ji įkūnijo Lukreciją seriale „Spartacus: Blood and Sand“ (2010), pasirodė mokslinės fantastikos seriale „Battlestar Galactica“ (2005–2009) ir siaubo komedijoje „Ash vs. Evil Dead“ (2015).
Moteris taip pat buvo sugrįžusi prie muzikos, nustebinusi savo balsu laidoje „Celebrity Duets“ (2006).
Aktorė taip pat pasirodė tokiuose serialuose kaip „Parks and Recreation“ ir „Agents of S.H.I.E.L.D.“.
Pastaraisiais metais L. Lawless išbandė save ir už kameros – 2024 m. ji debiutavo kaip režisierė dokumentiniame filme „Never Look Away“, pasakojančiame apie fotožurnalistę Margaret Moth.
„Dabar esu baisiai užsikabinusi. Nežinau, kada vėl režisuosiu, bet nekantrauju vėl nerti į tai, nes kasdien sprendi šimtus problemų. Tai labai įtrauku. Šiuo metu dirbu prie trijų projektų skirtingose vystymo stadijose, ir aš tikrai jais tikiu“, – sakė ji leidiniui „POV Magazine“.
Vis dėlto, tai nereiškia, kad ji atsisako aktorystės. Pastaraisiais metais moteris vėl pasirodė ekrane, suvaidindama detektyviniame seriale „My Life Is a Murder“.
L. Lawless – ne tik aktorė, bet ir aktyvi socialinių bei aplinkosauginių iniciatyvų veikėja. Ji aktyviai kovoja už klimato kaitos mažinimą, moterų teises ir LGBTQ+ bendruomenės palaikymą.
Be profesinių pasiekimų ir visuomeninės veiklos, L. Lawless yra atsidavusi mama ir partnerė. Ji jau 25 metus ištekėjusi už prodiuserio Roberto Taperto, kartu jie augina tris vaikus.
Dabar iš Naujosios Zelandijos kilusi moteris nevengia dalintis akimirkomis iš savo gyvenimo socialiniuose tinkluose.
Neretai ji pasidalija prisiminimais iš to laikotarpio, kai dar tik pradėjo savo aktorystės kelią.
Regis, dabar ji turi daugybę veiklų, kurios jos gyvenimą daro spalvingu.
Jos pasidalintuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose sunku nespastebėti tos kibirkštėlės akyse, kurią ji turėjo vaidinama Kseną.
