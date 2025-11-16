Po Ozzy Osbourne mirties jo šeima sulaukė keisto siuntinio su kojų nagais: priežastis atima žadą

Kaip skelbė „The Mirror“, Ozzy žmona Sharon Osbourne (73 m.) prasitarė, kad sulaukė siuntos iš paslaptingos moters.
S. Osbourne atskleidė, kad į jų namus moteris atsiuntė itin keistus dalykus – plaukus, kraujo mėginius ir net nukirptus kojų nagus.
Visa tai atsiuntusi moteris desperatiškai prašė Sharon, kad ji atliktų DNR tyrimą, nes yra įsitikinusi esanti slapta Ozzy dukra.
Apie tai Sharon prakalbo naujausioje „The Osbournes“ tinklalaidėje, kur ji su vaikais Kelly bei Jacku pirmą kartą viešai atsivėrė apie netektį.
Buvusi „X Factor“ teisėja tikino, kad po jos vyro mirties buvo ne vienas žmogus, bandęs su ja susisiekti. Kai kurie iš jų bandė įrodyti savo asmeninius ryšius su Ozzy.
Nors Osbourne šeima išmoko ramiai reaguoti į tokius dalykus, Sharon prisipažino, kad gyvenimas be Ozzy tapo neįtikėtinai sunkus.
Laidoje moteris pridūrė, kad jos miego rutina tapo labai emociškai skausminga.
„Negaliu pakęsti eiti miegoti vakare. Negaliu pakęsti įeiti į tuščią kambarį“, – emocingai kalbėjo ji.
Pokalbiu metu jos vaikai išreiškė didžiulį rūpestį. Dukra Kelly tikino, kad po tėčio mirties palaikė savo mamą ir buvo šalia jos.
„Pirmus du mėnesius miegojau su tavimi, kad nebūtum viena. Bet tada pajutau, kad tau reikia šiek tiek erdvės“, – savo mamai dėstė Kelly.
Tuo metu Jackas pridūrė, kad išgyventi gedulą jam padėjo vienatvė.
Primename, kad roko legenda O. Osbourne mirė liepos 22 d. nuo širdies smūgio – mediciniškai tai apibūdinama kaip „ūminis miokardo infarktas“.
76 metų roko žvaigždė mirė praėjus vos kelioms savaitėms po paskutinio savo pasirodymo.
Ozzy Osbourne'asSharon OsbourneMirtis
