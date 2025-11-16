V. Putinui – šokiruojantys kaltinimai: apgaudinėjo savo mylimąją ir susitikinėjo su nepilnamete?

Kaip skelbė šaltiniais besiremiantis „The Mirror“, V. Putinas dar palaikydamas santykius su olimpine gimnaste Alina Kabajeva (42 m.) galimai slapta susitikinėjo su nepilnamete, vos 17-os grožio konkurso dalyve Alisa Charčeva.
Tada ji buvo jauna mergina, pozavusi specialiai V. Putino gimtadieniui sukurtame kalendoriuje. Kalbama, kad kas dvi savaites ji pas jį apsilankydavo.
Manoma, kad 17-metė būdavo slapta įvedama į Rusijos lyderio oficialią rezidenciją arba vieną iš jo slėptuvių, kai jo mylimoji A. Kabajeva būdavo išvykusi.
Tuo metu V. Putinui buvo 58-eri.
Kalendoriaus autoriai – jaunimo judėjimo „Naši“ nariai – siekė pelnyti tuometinio Rusijos premjero palankumą ir, pasak „Projekt“, naudojosi merginomis, pozavusiomis šiam kalendoriui, kaip jauku jam vilioti.
Teigiama, kad V. Putinui buvo išsiųstas kalendorius su merginų kontaktais, ir jo akį patraukė Alisa, pozavusi kaip „Miss balandis“.
Apie tai prakalbo ir vienas liudinininkas.
„Alisos telefonas netrukus suskambo – mažiau nei po mėnesio. Balsas kitame gale ją pasveikino ir pasiūlė susitikimą priemiesčio rezidencijoje – matyt kalbama apie Novo-Ogarjovą Maskvos regione.
Tikėtina, kad skambino V. Putino padėjėjas, nors vienas pašnekovų pakartojo tarp „Naši“ narių sklandantį gandą, kad skambino pats V. Putinas, sužavėtas gražuolės nuotrauka. Visi su mumis kalbėję sutinka – tarp A. Charčevos ir V. Putino buvo prasidėję intymūs santykiai“, – kalbėjo šaltinis.
Vizitai būdavo derinami taip, kad sutaptų su V. Putino partnerės A. Kabajevos išvykimais.
„Mergina reguliariai lankydavosi pas premjerą – šie vizitai natūraliai sutapdavo su A. Kabajevos išvykimais iš rezidencijos, kuri tuo metu jau buvo pagrindinė V. Putino partnerė. Jo oficiali žmona Liudmila jau nebegyveno su premjeru“, – rašė „Projekt“.
Kai V. Putinas galiausiai nustojo kviestis į namus nepilnametę, jis pasirūpino, kad jos sportininkas tėvas būtų įdarbintas.
Skelbiama, kad Alisa buvo „įkurdinta“ Rusijos aukštojo mokslo elite – MGIMO institute – ir, anot šaltinių, gavo prabangų butą Maskvoje.