Aistės Žegulytės filmo apie grybų pasaulį premjera – legendiniame dokumentikos festivalyje

Žmones, žvėris, gamtą ir daiktus dokumentiniame filme „Animus Animalis“ tyrinėjusi režisierė A. Žegulytė naujame filme „Biodestruktoriai“ dalyvauja IDFA „Envision“ konkursinėje programoje. Joje – išskirtiniai filmai, kuriuose dokumentikos vizionieriai kuria naujas kino kalbas. Šiemet programoje dalyvauja 12 filmų iš Europos šalių, taip pat Žaliojo Kyšulio, Libano, Irano, Meksikos, Brazilijos ir kitų šalių kūrėjai.
Naujame savo filme režisierė nagrinėja gyvenimo ir mirties temas. Filmas neria į nematomą organizmų pasaulį, kurie randasi irstant organinėms medžiagoms. Biodestruktoriai – tai milijonus metų prieš žmones egzistavę ir greičiausiai juos pergyvensiantys mikrogrybai. Pasitelkusi archyvinę medžiagą ir naujai nufilmuotus kadrus, režisierė žiūrovus veda į mįslingą kelionę.
„Šis filmas man padėjo išgyventi atsisveikinimą, paleisti man svarbius, artimus žmones, nepasiduoti sunkioms būsenoms ir suprasti, kad šiame pasaulyje niekas nedingsta ir nesibaigia, tiesiog virsta kita forma“, – asmeniniu santykiu su filmo tema dalijasi A. Žegulytė.
Filme tarsi pro mikroskopo lęšį stebimi žmonės kovoja su laiku – stengiasi išsaugoti vaizdus, kūnus ir prisiminimus. Tikslus filmo montažas, kuriame jungiami mikroskopinių grybų, restauratorių ir religinių ritualų kadrai, skatina mąstyti apie mūsų sambūvio mikro ir makro sluoksnius, vienatvėje puoselėti bendrystės jausmą.
„Scenarijų rašiau apie tai, kaip grybų destrukcija tampa konstrukcija, tačiau ilgainiui supratau, kad gyvenimas atveria žymiai įdomesnių perspektyvų. Galiausiai visos siužetinės linijos ir veikėjai išvingiuodavo kaip tie grybų hifai – audiniai, vieni veikėjai vedė pas kitus.
Nueiti pas restauratorius rekomendavo mikologė Jurgita Švedienė iš „Biodestruktorių tyrimo laboratorijos“. Ji papasakojo, kad jos draugė, biochemikė Olga Ščit-Latonienė, renka grybus Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre nuo paveikslų. Mane tai nustebino, neįsivaizdavau, kad galima rinkti grybus nuo paveikslų!“ – pasakoja režisierė.
Scenarijuje A. Žegulytė rašė ir apie grybų charakterius. Kartu su Licia Eminenti ir Vėjūne Tamuliūnaite tyrė jų sąveiką su žmonių pasauliu. Personažais grybus paversti režisierei padėjo Edinburge gyvenantis mikologas dr. Patrick Hickey. Specialiai filmui jis augino įvairius grybus, kūrė jų kadrų mizanscenas.
Kaip ir pirmajame savo filme, taip ir šiame A. Žegulytė į žvilgsnio eksperimentus leidosi su operatoriumi Vytautu Katkumi, o garso takelį ir vėl patikėjo elektroninės muzikos kūrėjui, šiemet „Sidabrine gerve“ apdovanotam kompozitoriui Gediminui Jakubkai. Naują perspektyvą, o ir dar daugiau gylio filmui, pridėjo patyręs montažo režisierius Danielius Kokanauskis.
„Esu be galo laiminga, kad pagaliau, po šešių metų bendravimo su grybais ir filmo herojais – žmonėmis, mūsų premjera įvyko Amsterdame. Šis miestas turi net mikrogrybų muziejų, todėl geresnės vietos premjerai nesugalvosi. Džiaugiuosi, kad joje dalyvavo pati geriausia „Biodestruktorių“ komanda – tik kartu su ja galėjo įvykti tiek stebuklingų nuotykių. Man svarbu, kad premjeros žiūrovai priėmė ir pajautė mūsų filmą. Didžiausia dovana – kai kino salės tamsoje įvyksta intymus kino ir žmogaus akies susitikimas“, – po filmo premjeros kalbėjo režisierė.
Filmas „Biodestruktoriai“ kelionę tęs tarptautiniame Talino „Juodųjų naktų“ kino festivalyje, pirmasis filmo seansas vyks lapkričio 20 dieną.
Lietuvos kino teatruose filmas „Biodestruktoriai“ pasirodys kitų metų rudenį. Filmą platina kino leidybos kompanija „Taip toliau“, prodiuseriai – lietuvių „Studio Uljana Kim“ kartu su Prancūzijos kompanija „To Be Continued“ ir latvių „Studio Locomotive“. Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras, Prancūzijos nacionalinis kino centras CNC, Latvijos nacionalinis kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Filmo pristatymą IDFA dalinai finansavo Lietuvos kino centras.
