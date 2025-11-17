Pati nežinodama garsi dainininkė ištekėjo už buvusio Malaizijos sultono: tolimesnis jo elgesys – šokiravo

Kaip rašo South China Morning Post, ji apie tikrąjį šventės tikslą sužinojo tik po kelių mėnesių, valdovui staiga nutraukus su ja ryšius.
Atlikėja pasakojo, kad jų santykiai prasidėjo 2024-ųjų pradžioje ir buvo kupini prabangos – kelionės po pasaulį, brangios dovanos, išskirtiniai viešbučiai.
Tačiau romanas, prasidėjęs kaip svajonių nuotykis, vėliau virto emocine krize ir Brittany prašo nutraukti santuoką.
B. Porter teigimu, sultoną ji sutiko 2024 m. sausį Niujorke per bendrus draugus.
„Mūsų chemija buvo akivaizdi nuo pirmos minutės – šmaikštūs pokalbiai, jis buvo labai protingas, turėjo tą simpatišką britišką akcentą“, – prisiminė ji.
Porps ryšys greitai sustiprėjo, o netrukus jie jau keliavo po Aziją.
„Jis mane ir mano drauges skraidino po visą pasaulį, buvo neįtikėtinai dosnus – geriausi viešbučiai, puikus elgesys, dovanos. Jis dievina viešbučius, tikriausiai mūsų kelionėms išleido milijonus“, – sakė B. Porter.
Pirmoji bendra kelionė į Omaną 2024 m. balandį, anot dainininkės, įtvirtino jų santykius. Ji manė, kad ten jie oficialiai susižadėjo.
„Mano kultūroje pagrindinė ceremonija yra vestuvės, kurias planavome 2025 m. sausį. Todėl buvau sutrikusi“, – pasakojo ji.
Tik po kelių mėnesių B. Porter sužinojo, kad ceremonija Omane buvo nikah – teisiškai galiojanti islamiška santuoka.
„Tik visai neseniai supratau, kad nikah reiškia tikrą santuoką pagal islamo teisę“, – sakė ji. Tuo metu sultonas jau buvo visiškai nutraukęs su ja ryšius.
Malaizijoje moterį net vadino „Che Puan“ – garbės titulu, suteikiamu karališkosios šeimos narių žmonoms. Su titulu atsirado ir griežti lūkesčiai. Anot B. Porter, jų santykiuose vis dažniau kilo konfliktų dėl išlaidavimo ir gyvenimo būdo.
Situacija dramatiškai pablogėjo po to, kai 2024 m. liepą B. Porter patyrė persileidimą. Po šios netekties, anot jos, sultonas visiškai nustojo atsakinėti į jos žinutes ir skambučius.
Tik per draugą Brittany sužinojo, kad vyras juos laiko „išsiskyrusiais“.
Atsakymų neradusi, dainininkė ėmė viešai pasakoti savo istoriją socialiniuose tinkluose.
„Aš negavau jokio paaiškinimo ar atsiprašymo. Nusipelniau tikrų skyrybų, tikro užbaigimo“, – sakė ji.
B. Porter taip pat prisipažino, kad ją sukrėtė Kelantano regiono ekonominės problemos, palyginus su valdovo prabanga.
Po santykių žlugimo dainininkė kelis mėnesius praleido terapijoje Jungtinėje Karalystėje, o vėliau grįžo prie muzikos, prisistatydama sceniniu vardu Brook Lynn. Ji yra išleidusi du singlus ir planuoja sausį pristatyti albumą.
