Netyčia atskleidė Catherine Middleton naują hobį: „Manau, kad pasakiau per daug“

Kaip skelbė gbnews.com, jai padeda Chrisas Levine'as, kuris yra žinomas kaip vienas iš žymiausių velionės karalienės Elžbietos (1926–2022) fotografijų kūrėjų, praktikuojatis meditaciją.
Būtent jis ir prasitarė apie naują Catherine pomėgį.
Vos apie tai prabilęs interviu metu, vyras sudvejojo ir ranka prisidengė burną: „Manau, kad pasakiau per daug!“.
Menininko ryšys su karališkąja šeima prasidėjo 2004 m., kai jis buvo pakviestas nufotografuoti velionę karalienę Elžbietą II Džersio saloje, minint 800 ištikimybės karūnai metų.
Fotografavimo metu C. Levine per dvi sesijas padarė daugiau nei 8000 kadrų, o pati monarchė asmeniškai pasirinko oficialų portretą pavadinimu „Equanimity“ („Ramybė“), kuris vėliau puošė žurnalo „Time“ viršelį.
Jo darbas apėmė ir kitą ramybe spinduliuojantį atvaizdą „Lightness of Being“ („Būties lengvumas“), kuriame Elžbieta II užfiksuota užsimerkus, susimąsčiusi ir rami – šis portretas tapo vienu garsiausių karališkųjų atvaizdų istorijoje.
„Po kelerių metų peržiūrėjau kadrus ir pagalvojau: „Oho, tai tikrai galinga“, – žurnalui „Hello!“ pasakojo menininkas.
Nors ne vieną galėjo nustebinti, kad C. Middleton ryžosi pradėti medituoti, jos rūpestis sveikata neapsiriboja vien tuo.
Princesė ne kartą yra kalbėjusi apie buvimo gamtoje naudą – tai rūpi ir jos vyrui Williamui.
Anksčiau Catherine yra išbandžiusi „miško maudynes“. Tai – japonų praktika, kai žmogus pasineria į miško aplinką dėl terapinio poveikio.
Ryšys su gamta Velso princesei įgavo ypatingą reikšmę ypač tada, kai ji gydėsi nuo vėžio.
Savo pirmame viešame pasirodyme po diagnozės paskelbimo ji buvo nufotografuota Vindzore, atsirėmusi į medį ir žvelgianti į viršų.
Karališkoji biografė Sally Bedell Smith žurnalui „People“ sakė: „Štai ji – gamtoje, kuri ją stiprina, žvelgianti aukštyn – tai tikras vilties ir įkvėpimo ženklas visiems.“
Atrodo, kad ši ramybė, kurią davė gamta, suteikė jai stiprybės sveikimo kelyje.
Tiesa, C. Middleton – ne pirmoji karališkosios šeimos narė, praktikuojanti meditaciją.
Princas Harry 2019 m. atskleidė, kad kasdienė meditacija padėjo jam susidoroti su nerimu, kai laukėsi jo žmona M. Markle.
Meditaciją praktikuoja ir pati Meghan, kuri pripažino, jog iš pradžių jai buvo sunku susidoroti su mintimis, išsiblaškymu ir nuoboduliu. Tačiau netrukus meditavimas jai tapo ramybe, pasak jos, pakeitusia gyvenimą.
