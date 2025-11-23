Iš princo Andrew atėmus visus titulus – netikėtas pirmasis jo dukros princesės Beatrice žingsnis

Tai nutiko pirmą kartą po to, kai iš jos tėvo buvusio Jorko hercogo princo Andrew karalius Karolis III galutinai atimė visus karališkuosius titulus, įskaitant „Jo Karališkąją Didenybę“ ir „Princo“ titulą.
Vos keliomis valandomis po šio sprendimo paaiškėjimo Beatrice gavo naujas pareigas – ji tapo „The Outward Bound Trust“ organizacijos viceglobėja (Deputy Patron).
Ši organizacija siekia ugdyti jaunimo pasitikėjimą savimi, ištvermę ir bendruomeniškumą per nuotykius gamtoje, rašo mirror.com.
Beatrice prisijungs prie savo dėdės, Edinburgo hercogo princo Eduardo, kuris eina organizacijos globėjo pareigas.
Iki šiol Beatrice šešerius metus dirbo šios organizacijos patikėtinių taryboje, o anksčiau tą pačią poziciją – globėjo – ėjo jos tėvas Andrew iki 2019 m.
„The Outward Bound Trust“ karališkoji istorija siekia daugiau nei 70 metų – ją globojo Beatrice senelis, velionis princas Philipas, kuris buvo organizacijos globėjas nuo 1953 iki 2019 metų.
Tuo metu jos tėvas Andrew sulaukė beprecedentės sankcijos: Karolis III išleido oficialų dokumentą – „Letters Patent“, kuriame nurodyta, kad Andrew Mountbatten-Windsor „nebėra teisėtas naudoti titulų „Jo Karališkoji Didenybė“ bei „Princas“.“
Karaliaus sprendimu Andrew neteko visų regalijų ir bus iškeldintas iš „Royal Lodge“ – prabangios rezidencijos Vindzoro rūmų valdose. Jis persikels į Sandringhamo dvarą ir gyvens kaip privatus asmuo, gaudamas tik karaliaus nustatytą pašalpą.
„Šie veiksmai būtini, nepaisant to, kad Andrew ir toliau neigia jam mestus kaltinimus. Jo Didenybė išreiškia giliausią užuojautą visoms aukoms ir išgyvenusiems nuo bet kokios prievartos formos,“ – teigiama karaliaus pranešime.
Nepaisant tėvo pažeminimo, princesės Beatrice ir Eugenie išsaugojo savo titulus, kadangi jos – velionės karalienės Elizabeth II anūkės ir karaliaus Karolio III brolio dukterys.
princesė BeatriceJungtinės Karalystės princas Andrewkaltinimai
