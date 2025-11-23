Po ilgų teisinių kovų aktorius Kevinas Spacey pripažino neturintis namų

Duodamas interviu laikraščiui „The Daily Telegraph“, K. Spacey atskleidė, kad prarado savo namą dėl finansinių pasekmių po 2017 m. prasidėjusių kaltinimų.
Aktorius buvo buvo kaltinamas tuo, jog neva po vakarėlio 1986 m. sugriebė aktorių Anthony Rappą ir atsigulė ant jo.
Visgi 2022 m. Niujorko prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad K. Spacey nėra atsakingas už smurtą.
Vėliau, 2023 m., Jungtinėje Karalystėje, Londono teisme, aktorius buvo išteisintas dėl kelių atskirų seksualinio priekabiavimo kaltinimų.
Dabar vyras nusprendė pirmą kartą prabilti apie patirtus finansinius nuostolius, dėl kurių jo gyvenimas smarkiai pasikeitė.
„Išlaidos per šiuos pastaruosius septynerius metus buvo milžiniškos. Turėjau labai mažai pajamų, kurių taip ir nelikdavo.
Mano visi daiktai yra sandėlyje, tikiuosi, kad kažkuriuo metu, jei situacija ir toliau gerės, vėl galėsiu nuspręsti, kur noriu įsikurti.
Gyvenu viešbučiuose, gyvenu „Airbnb“, gyvenu ten, kur yra darbas. Aš tiesiogine prasme neturiu namų – tai ir bandau paaiškinti“, – sakė K. Spacey, pridurdamas, kad jo finansinė padėtis yra sudėtinga.
K. Spacey sukūrė itin sėkmingą karjerą, pradėjęs kaip teatro aktorius 9-ajame dešimtmetyje. Vėliau jis pelnė „Oskaro“ apdovanojimą už geriausią antraplanį aktorių filme „Įprasti įtariamieji“ (1995) ir „Oskarą“ už geriausią pagrindinį vaidmenį filme „Amerikos grožybės“ (1999).
2004–2015 m. jis buvo Londono teatro „Old Vic“ meninis vadovas, taip pat įkūnijo Franką Underwoodą politiniame „Netflix“ seriale „Kortų namelis“.
Tačiau viskas sugriuvo tada, kai 2017 m. aktorius A. Rappas pareiškė, jog 1986 m., kai jam buvo 14 m., K. Spacey, kuriam tuo metu buvo 26 m., neva seksualiai prie jo priekabiavo.
Po to, kai pasirodė daugiau kaltinimų, „Netflix“ nutraukė bendradarbiavimą su K. Spacey seriale „Kortų namelis“, o jo scenos Ridley Scotto filme „Visi pasaulio pinigai“ buvo perfilmuotos su velioniu Christopheriu Plummeriu.
Savo ruožtu K. Spacey neigė bet kokį netinkamą ar kriminalinį elgesį, o 2022 m. spalį Niujorko prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad jis nekaltas.
2023 m. liepos mėn. Londono teismas taip pat išteisino jį dėl 7 seksualinio priekabiavimo ir 2 kitų sunkių seksualinių nusikaltimų kaltinimų.
Nepaisant šių teisinių pergalių, K. Spacey vis dar nėra priimtas atgal į Holivudo bendruomenę.