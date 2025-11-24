Konkurse „Mis Visata“ – dar vienas skandalas: estų atstovė atsisakė titulo

Didžiajame finale dėl pirmosios vietos varžėsi atstovės iš maždaug 130 šalių, iš kurių buvo atrinktos 30 geriausių.
Konkurso finale dalyvavo ir Estijos atsovė Brigitta Schaback, kuri, deja, į kitą etapą nepateko.
Vėliau paaiškėjo, kad ji ryžosi priimti ne vieną nustebinusį sprendimą.
Kaip skelbė bublik.delfi.ee, atrankos nepraėjusi B. Schaback atsisakė savo „Mis Visata Estija“ titulo.
Apie tai ji prabilo savo „Instagram“ paskyroje.
„Aš atsisakau „Mis Visata Estija“ titulo. Mano vertybės ir darbo etika nesutampa su nacionalinės direktorės Natalie Korneichik požiūriu. Mano tikslas – moterų įgalinimas ir lygybė, todėl šią veiklą tęsiu savarankiškai, be ryšio su „Mis Visata Estija“, – rašė ji.
Moteris taip pat padėkojo visiems, kurie ją palaikė ir skyrė gražius žodžius.
Kelios dienos prieš tai moteris socialiniuose tinkluose dalijosi savo pozicija, ką ji mano apie konkursą, ir išsakė jai svarbias vertybes.
„Lygybė man visada buvo daugiau nei įsitikinimas – tai visko, už ką kovoju, pagrindas.
Istorijos, kurias išgyvenau, moterys, kurias sutikau, ir patirtys, kurios mane formavo, – visa tai vedė prie vienos misijos: kurti pasaulį, kuriame galimybės visiems yra išties lygios.
Žengimas ant „Mis Visata“ scenos man priminė, kokie galingi gali būti mūsų balsai, kai juos naudojame sąmoningai.
74 metus ši organizacija suteikė moterims erdvės vadovauti, įkvėpti ir mesti iššūkį galimybių riboms. Didžiuojuosi būdama platformos, kuri atspindi man brangias vertybes: įgalinimą, teisingumą, sąžiningumą ir drąsą, dalimi.
Kaip moterys, mes kylame, kai palaikome viena kitą, kai išdrįstame kalbėti sąžiningai ir kai pasirenkame kovoti už kažką didesnio nei mes pačios.
Tikiuosi, kad ši žinia įkvėps ką nors labiau patikėti savo potencialu ir pamatyti, kad lygybė yra ne tik idėja, bet ir ateitis, kurią galime kurti kartu“, – rašė ji.
