Mirė Bolivudo žvaigždė Dharmendra

Aktoriaus, sukūrusio sėkmingus vaidmenis tiek įspūdinguose veiksmo filmuose, tiek juostose apie meilę, mirtis reiškia „Indijos kino eros pabaigą“, pirmadienį socialiniuose tinkluose pareiškė ministras pirmininkas Narendra Modis. Dharmendra buvo „legendinė kino asmenybė“ ir „fenomenalus aktorius, kiekvienam vaidmeniui suteikęs žavesio ir gylio“.
Per šešis dešimtmečius trukusią savo karjerą Dharmendra suvaidino daugiau kaip 250 filmų. Vienu metu jis dirbo ir parlamentaru, be to, buvo aktyvus kaip prodiuseris.
Paskutinysis Dharmendros filmas „Ikkis“ kino ekranuose Indijoje pasirodys ateinančiais mėnesiais.